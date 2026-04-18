マザコン＆モラハラ夫の不倫が発覚。しかも裏で糸を引いていたのは姑だった!? 実話をもとに、歪んだ家族関係の恐怖を描いた物語【書評】

マザコン＆モラハラ夫の不倫が発覚。しかも裏で糸を引いていたのは姑だった!? 実話をもとに、歪んだ家族関係の恐怖を描いた物語【書評】