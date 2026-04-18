MAZZEL、メガネずらし＆高音で沸かす NAOYA＆EIKIが“お姫様”の座争う【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。
【写真】BMSG人気アーティストの圧巻パフォーマンス
MAZZELのステージが幕開けすると、会場は登場を待ちわびていたファンの歓声に包まれる。「King Kila Game」と「J.O.K.E.R.」を続けて披露し、RYUKIがメガネをずらしたり、KAIRYUが美しい高音を響かせたりして沸かせた。
MCでは一人ひとりが自己紹介した。NAOYAは回りながら「クルン！お姫様NAOYAです」とらしさ全開。するとEIKIも「MAZZELのお姫様EIKIです」と対抗する。これにNAOYAが「嘘つかんといて！取らんといてくれへん？」とツッコみ、会場に笑いが起きた。最後には「Only You」をしっとり歌い上げ、会場を後にした。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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◆MAZZELの登場に歓声上がる
MAZZELのステージが幕開けすると、会場は登場を待ちわびていたファンの歓声に包まれる。「King Kila Game」と「J.O.K.E.R.」を続けて披露し、RYUKIがメガネをずらしたり、KAIRYUが美しい高音を響かせたりして沸かせた。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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