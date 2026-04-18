乃木坂46筒井あやめ、ノースリワンピで夏全開 キュートな仕草も披露で「悶絶級の可愛さ」「お人形さんみたい」の声【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】乃木坂46の筒井あやめが18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。
【写真】乃木坂メンバーほっそり二の腕披露
筒井は、爽やかな黒と白のチェックワンピースを着こなし、ほっそりとした二の腕を披露。頭には大きなリボンを合わせ、ひと際存在感を放った。また、ランウェイトップでは、指を立て頬に当て、可愛らしい表情を見せていた。
SNS上では「悶絶級の可愛さ」「お人形さんみたい」「憧れのスタイル」と絶賛の声が寄せられた。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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◆筒井あやめ、ノースリーブワンピで登場
筒井は、爽やかな黒と白のチェックワンピースを着こなし、ほっそりとした二の腕を披露。頭には大きなリボンを合わせ、ひと際存在感を放った。また、ランウェイトップでは、指を立て頬に当て、可愛らしい表情を見せていた。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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