超ときめき宣伝部、新体制で「ガルアワ」登場 TikTokでバズ「超最強」含む3曲メドレーで観客と一体に【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。
【写真】5人組アイドル、新体制後「ガルアワ」初登場
3月29日に杏ジュリアが卒業し、現在は辻野かなみ、小泉遥香、坂井仁香、吉川ひより、菅田愛貴の新体制で活動中の超◆ときめき宣伝部。5月20日にCDリリースされる新曲「どりーむじゃんぼ！」から華やかに幕を開けた。
続く2曲目は「LOVEイヤイヤ期」を披露。花道からセンターステージへと笑顔で駆け抜け、メンバーそれぞれがステージ上でファンに接近し、可愛らしい仕草を見せていた。
最後はTikTokをはじめとしたSNSで話題となった「超最強」を披露。曲の終盤では「みんなもかわいいっていってね！」と呼びかけ、会場が1つになっていた。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
M1.どりーむじゃんぼ！
M2.LOVEイヤイヤ期
M3.超最強
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【写真】5人組アイドル、新体制後「ガルアワ」初登場
◆超ときめき宣伝部、新体制で「ガルアワ」パフォーマンス
3月29日に杏ジュリアが卒業し、現在は辻野かなみ、小泉遥香、坂井仁香、吉川ひより、菅田愛貴の新体制で活動中の超◆ときめき宣伝部。5月20日にCDリリースされる新曲「どりーむじゃんぼ！」から華やかに幕を開けた。
最後はTikTokをはじめとしたSNSで話題となった「超最強」を披露。曲の終盤では「みんなもかわいいっていってね！」と呼びかけ、会場が1つになっていた。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
◆超ときめき宣伝部セットリスト
M1.どりーむじゃんぼ！
M2.LOVEイヤイヤ期
M3.超最強
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