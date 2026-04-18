MOEVのアヌカチンシリーズ新作♡髪と頭皮を整えるヘアケア登場

髪と頭皮を同時にケアしたい方に♡韓国発ヘアケアブランドMOEVから、新しいアヌカチンシリーズが登場しました。洗う・補修・香るの3ステップで、毎日のヘアケアをトータルサポート。やさしい使い心地と上質な香りで、心地よいバスタイムを叶える注目シリーズをチェックしてみてください♪

独自成分アヌカチンの魅力♡

アヌカチンシリーズの核となるのは、イタリア産“アヌカりんご”由来の独自成分。ビオチンや22種のアミノ酸*をバランスよく配合し、頭皮環境を整えながら髪の根元からケアします。

ポリフェノールやミネラルも豊富で、健やかな髪づくりをサポートします。

*22種のアミノ酸配合

ロジェ・ガレ新作リップバーム♡香りに包まれる贅沢ケア4種登場

3ステップで美髪ケア♡

「アヌカチンシャンプー」（300ml／1,980円税込）は弱酸性・ノンシリコン処方でやさしく洗浄。

「アヌカチンウォータートリートメント」（300ml／2,420円税込）は内部までうるおいを届け、指通りの良い髪へ。

「アヌカチンヘアパフューム」（30ml／3,960円税込）はジェル×オイルの2層構造で、香りとツヤをプラスします。

香りと使い心地にもこだわり♡

フルーティーシトラスとフリージア、ウッディな香りが重なる“アヌカチンアップルの香り”が特徴。36時間持続*する香りと軽やかなテクスチャーで、毎日のケアが特別な時間に。

さらに1dayパウチ（8ml／110円税込）もあり、気軽に試せるのも嬉しいポイントです。

*持続時間は試験結果による

毎日のケアをアップデート

MOEVのアヌカチンシリーズは、機能性と香りの両方を楽しめる新しいヘアケアライン♡日常のケアに取り入れることで、髪も心も整う時間を過ごせます。

自分へのご褒美として、ぜひ取り入れてみてください♪