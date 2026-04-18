MOEVのアヌカチンシリーズ新作♡髪と頭皮を整えるヘアケア登場
髪と頭皮を同時にケアしたい方に♡韓国発ヘアケアブランドMOEVから、新しいアヌカチンシリーズが登場しました。洗う・補修・香るの3ステップで、毎日のヘアケアをトータルサポート。やさしい使い心地と上質な香りで、心地よいバスタイムを叶える注目シリーズをチェックしてみてください♪
独自成分アヌカチンの魅力♡
アヌカチンシリーズの核となるのは、イタリア産“アヌカりんご”由来の独自成分。ビオチンや22種のアミノ酸*をバランスよく配合し、頭皮環境を整えながら髪の根元からケアします。
ポリフェノールやミネラルも豊富で、健やかな髪づくりをサポートします。
*22種のアミノ酸配合
ロジェ・ガレ新作リップバーム♡香りに包まれる贅沢ケア4種登場
3ステップで美髪ケア♡
「アヌカチンシャンプー」（300ml／1,980円税込）は弱酸性・ノンシリコン処方でやさしく洗浄。
「アヌカチンウォータートリートメント」（300ml／2,420円税込）は内部までうるおいを届け、指通りの良い髪へ。
「アヌカチンヘアパフューム」（30ml／3,960円税込）はジェル×オイルの2層構造で、香りとツヤをプラスします。
香りと使い心地にもこだわり♡
フルーティーシトラスとフリージア、ウッディな香りが重なる“アヌカチンアップルの香り”が特徴。36時間持続*する香りと軽やかなテクスチャーで、毎日のケアが特別な時間に。
さらに1dayパウチ（8ml／110円税込）もあり、気軽に試せるのも嬉しいポイントです。
*持続時間は試験結果による
毎日のケアをアップデート
MOEVのアヌカチンシリーズは、機能性と香りの両方を楽しめる新しいヘアケアライン♡日常のケアに取り入れることで、髪も心も整う時間を過ごせます。
自分へのご褒美として、ぜひ取り入れてみてください♪