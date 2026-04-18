＜勝ち組セレブ主婦＞旦那に「家事しなくていい」と言われているのに実母は「やれ」と言う。なんで？
専業主婦といっても、毎日家事や育児で慌ただしく頑張っている人もいれば、子どもはおらず、家事も旦那さんや外注などに任せて楽ができている人もいるのではないでしょうか。今回ママスタコミュニティに寄せられたのは後者の人の投稿。「楽できる人が勝ち組だと思うんだけど」というタイトルです。
『私は旦那に「働かないでいいし家事もやらなくていいよ」って言われてるからやらないのに、母に「家事ぐらいやりなよ？」って言われる。女が家事やらないといけないの？』
女性、専業主婦とか関係なく「大人なのに生活力がなくて心配」という意味では
『赤の他人なら「そんな人もいるんだー」で流すけど、自分の娘ならお母さんが心配で口出ししたくなるのわかる。あなたが病気療養中とか事情があるなら別として』
『稼がないで家事をしないで何をしているの？ ニート？ お人形？ 女がじゃなくて、一般的な大人は性別にかかわらず生活のために家事をするんじゃないの？』
実母から家事をやるように促された投稿者さん。「仕事も家事もしなくていい」と旦那さんに言われているのに、実母にそんなふうに言われたことで性別役割分担を強制されている気分になったのでしょう。「なんで女だからって家事をしないといけないの？」という疑問を抱いている様子でした。しかしママたちからすると、実母のその発言は決して性差別や女性としての役割を押し付けていると感じたわけではないようでした。単純に大人の人間として生活力のない投稿者さんを心配して言っていたのではないでしょうか。家事をしない特別な事情があるわけでもないのに仕事もせず、家事もしていない状態の投稿者さんに対して「もう少ししっかりしたら？」という親心で家事をやるように促している可能性が高いですよね。
旦那さんはあなたを、何もできない人間にしている？
『あなたが先に死ぬなら別に問題ないと思う。何もしなかったほうが遺されてしまうと、その後の生き方に支障が出るからね。パートナーに全く何もさせないのは、柔らかい虐待と一緒なんだよ。物を考えさせず、何もさせず、自分の管理下において依存させるっていうね』
『「いい大人が何もしないんだー！」とは思った。旦那さんにとってあなたは扶養すべき相手なんだね。夫婦それぞれだから旦那さんが不満に思ってなければ別にいいと思うよ。あなたが旦那さんにとって扶養すべき相手じゃなくなったときに（加齢とともに愛でられなくなった、あなたより可愛い子どもを授かったとか）文句言わなきゃいいんじゃない』
ママたちから寄せられたコメントを掘り下げてみると、専業主婦で家事も子育てもしていない投稿者さんに対して、「楽ができて羨ましい」という感情はあまりない様子でした。それよりも旦那さんに先立たれたり旦那さんが病気になったりしたときのことを考えると、むしろ危機的状況とも言えるかもしれません。いざというときに今まで家事をやってこなかったが故に投稿者さんが何もできないようでは生活が立ち行かなくなってしまうでしょう。投稿者さんに「仕事も家事もやらなくていいよ」と旦那さんが言ってくれているのは、投稿者さんを甘やかしているのではなく、投稿者さんを自立していない非力な人間に育てているのではないか？ という見方をしているママもいました。
勝ち負けの価値観を持っていることがすでに負け組では？
『そんな価値観持ってるあなたが一番負け組だよ。あなたの価値観ではバリバリ働いて、社会的地位も高くて、セレブと呼ばれるような地位にいる人は勝ち組でなくなるよね』
『小さい頃から資格を取って専門職に就きたく、今はその職に就いています。大切な家族にも恵まれ、今の生活が私は悪くないと思っています。仕事も家事もしない人生があなたの幸せなら何より。勝ち負けはわかりませんが本人が納得できる人生が一番だと思います』
『料理も掃除も洗濯も、大切な家族が気持ちよく過ごせるように、もっというなら自分の為にするものだと思ってる』
ママたちが気になったのは投稿者さんが「楽できる人が勝ち組」と思っている点でした。投稿者さんは自分自身の今のライフスタイルを「勝ち組」だと認識し、専業主婦で家事育児を頑張っていたりキャリアウーマンでバリバリ働いていたりする女性たちを、「負け組」と思っているのではないでしょうか。しかし人生の勝ち負けは他人がジャッジするものではありません。自分が納得した生き方をしていれば他人に何を言われても気にせず、自信に満ちて堂々としているものでしょう。きっと投稿者さんは他人に羨ましいと思われたかったり勝ち負けを考えたりしているからこそ、実母に「家事くらいしたら？」と言われてカチンときたのではないでしょうか。自分の人生に納得していれば実母に何を言われようと平気なはずですよね。
もちろん夫婦で納得した仕事や家事の分担であれば他人がとやかく言うべきものではないのは大前提。だからこそ、投稿者さんは自分の生き方に納得しているのであれば実母からの言葉にモヤモヤせず、現状を貫いていればいいのではないでしょうか。
文・AKI 編集・みやび