桜島で爆発 噴煙1600ｍ 噴石9合目まで飛散

気象台によると、桜島の南岳山頂火口で18日午後8時3分に爆発的噴火があり、噴煙が火口から1600mの高さまで上がりました。大きな噴石が南岳山頂火口より300から500mの9合目まで飛散し、中量の噴煙が西に流れています。

桜島の爆発的噴火はことし4回目です。

噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。

桜島降灰予報（定時）降灰が予想されるエリアと時間帯を確認

桜島で噴火が発生した場合には、１８日２１時から２４時までは火口から西方向、１９日０９時から１２時までは火口から北西方向に降灰が予想されます。

１８日２１時から１９日１５時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼１８日２１時から２４時まで 西（鹿児島市街方向） ７０ｋｍ ４ｋｍ

▼１９日００時から０３時まで 北西（鹿児島市吉野方向） ９０ｋｍ ４ｋｍ

▼１９日０３時から０６時まで 北西（鹿児島市吉野方向） １２０ｋｍ ６ｋｍ

▼１９日０６時から０９時まで 北西（鹿児島市吉野方向） １１０ｋｍ ４ｋｍ

▼１９日０９時から１２時まで 北西（鹿児島市吉野方向） ９０ｋｍ ６ｋｍ

▼１９日１２時から１５時まで 北西（鹿児島市吉野方向） １１０ｋｍ ６ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、日置市、薩摩川内市、いちき串木野市、姶良市、さつま町、出水市、曽於市、霧島市、伊佐市、湧水町、阿久根市、鹿屋市、垂水市、長島町

宮崎県 ：都城市、小林市、えびの市、高原町、宮崎市、日南市、三股町、西都市、国富町、綾町、西米良村、木城町、川南町、都農町

熊本県 ：水俣市、人吉市、芦北町、津奈木町、錦町、相良村、山江村、球磨村、あさぎり町

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