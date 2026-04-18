鈴鹿央士の登場に歓声上がる「メンノン」モデル21人連続ランウェイで視線釘付けに【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】俳優の鈴鹿央士が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。
【写真】「メンノン」ステージトップバッターを飾ったイケメン俳優
ネクタイスタイルにデニムを合わせた鈴鹿が登場すると、会場からは歓声が上がった。ランウェイを闊歩した後、MCを務める森香澄から感想を聞かれると「お客さんの反応も温かくて」と喜んだ。
なお雑誌「メンズノンノ（MEN’S NON-NO）」スペシャルステージでは鈴鹿のほか、鈴木仁、水沢林太郎、野村康太、豊田裕大ら専属モデルたちが続々とランウエイ。四坂亮翔、松井大奈、高橋大翔（※「高」は正式には「はしごだか」）、栄莉弥、籠宮壮太朗、小方蒼介、海谷遠音、嵐翔真、鈴々木響、石川愛大、樋之津琳太郎、松岡光、中田圭祐、高橋紅輝（※「高」は正式には「はしごだか」）、高橋璃央、中川大輔らが闊歩し、観客の視線を釘付けにしていた。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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◆鈴鹿央士、ネクタイスタイルで登場
ネクタイスタイルにデニムを合わせた鈴鹿が登場すると、会場からは歓声が上がった。ランウェイを闊歩した後、MCを務める森香澄から感想を聞かれると「お客さんの反応も温かくて」と喜んだ。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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