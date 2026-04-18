畑芽育＆志田未来がW主演を務める『エラー』（ABCテレビ・テレビ朝日系列 毎週日曜よる10時15分）。とある女性を死なせてしまったユメ（畑芽育）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田未来）が真実を知らないまま友情を育む物語だ。今回は、W主演を務めるお2人のインタビュー後編！初めて共演した時の印象や共に芸歴20年以上の2人がお互い尊敬する点をお聞きしました。

©️ABCテレビ

――畑さんと志田さんは、2023年ラジオで初共演されたんですよね？初めて会われた時のお互いの印象は？

畑：「背丈が一緒ぐらいだ！」と思いました（笑）。幼い頃から『女王の教室』などずっとテレビで見ていたので、「あの志田未来さんと何をお喋りしよう…」とドキドキでした。でも実際に会ってみたら、ものすごく気さくで、「芽育ちゃん」と呼んでくれるのでそのたびにキュンとします。私はまだ「志田さん」とお呼びしているので、これからどう呼び名を変えていこうかなと探っています（笑）。

志田：あのラジオのときは本当に初対面だったのですが、いきなり1時間くらいおしゃべりさせてもらって。私も最初はドキドキしていたのですが、こんな感じですごく引っ張ってくれて、裏表ない感じで話してくれたので、すごく楽しい時間でした。

――お2人とも、子役からご活躍で俳優歴も長いですが、お互い俳優として尊敬する点は？

畑：全部です！あと、ギャップがあるなと思います。志田さんは華奢で小柄で、『エラー』のティザービジュアル（※）を見てもわかるように、変な意味ではなく、キラッとしたかわいらしさのある方だと思っています。でも、『エラー』での未央は男らしいというか強気で、いい意味で大雑把な部分があったりするので、かわいい見た目からは想像できないようなそういうちょっと男勝りのような雰囲気を出す志田さんのお芝居がすごく楽しみです。

志田：芽育ちゃんは、等身大の女性をはつらつと演じられることが本当にピカイチで、ずば抜けて素晴らしいなと思っています。それでいて、強い目力でしっかりと相手の役者さんの目を見る。その目で問いかけるお芝居が素敵だなって、憧れる部分もあります。だから、今回芽育ちゃんが演じるユメが本当に今まで見たことのないようなキャラクターなので、どんなお芝居をされるのか近くで拝見できるのですごくわくわくしています。

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――今回の役柄とご自身の共通点、共感できるところは？

畑：ドラマの中で起こる事件などは日常ではなかなか起こり得ないイレギュラーな状況なので、そこに関しての共感というのは難しいです。ただ、ユメは、結構ドジをしてしまうことも多いですし、実家を離れて一人暮らしを始めて、生活していくことの難しさや大人になるにつれて周囲との人間関係などに悩んだりしている。その大人になる感覚がまだ構築されていないというところには私も常に難しさを感じているので、ユメのそういう不器用さは、通ずる部分があるのかなと思っています。

志田：私は共感できるものがあまりなくて… 撮影しながら見つけられたらなと思っているのですが、きっと今ないってことはもうないんだろうな（笑）。でも、言いたいことが言えないと言いながら意外と言っていたり、自分の感情をちゃんと爆発させる場所があったり、そういう矛盾も共感は出来ないですけど人間らしいなと思います。憎めないしちゃんと人に愛されてほしいなと、ちょっと愛おしくなる存在だと思っています。

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――お2人の関係性をどう見せて行きたいですか？

畑：自分自身がそんなに友達が多いタイプではないので、人と友人関係になるって結構難しいことだなと思うことが多いんです。ユメから歩み寄っている部分はありますが、運命のいたずらのように、未央との距離が近くなって、関係が築かれていくというのは、お互いが磁石みたいにひかれ合うものがあったからではないかなと思っています。監督がすごく自然にリアルなテイストで作っていきたいとおっしゃっていたので、これから志田さんとの関係を築いていくなかで、たわいもない会話をしている雰囲気そのままをドラマに反映出来たらいいなと思います。台本に書かれているセリフを超えて、自分の言葉で相槌が出てきたりすると、より一層このドラマの2人の関係性が魅力的に見えるのではないかなと思います。

志田：未央とユメは、足りない部分があるからこそ、お互い惹かれ合っているのではないかな。ユメは、やはり自分の犯した罪もありますし、素直に友達とは思っていない。でも未央は母親を失った寂しさやどうしようもない行き場のない気持ちをユメで満たしている部分があったりして… だから本当に不思議な関係だなと思っています。ただ2人でいるときの未央だけは、本当に素に近い、無理をしない、自分の全てをさらけ出せているように見せられたらいいなと思ってます。

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――今回ダブル主演で、お2人で座長ということになると思うのですが、どんな現場づくりをしていきたいですか？

畑：私が志田さんを楽しませたいです。志田さんの笑顔を引き出せる人間でいたいなと思います！

志田：どういうこと（笑）！？

畑：作品自体のテーマが重いので、シリアスな雰囲気になるのかなとは思っているのですが、

皆さんの笑顔もいっぱい見られる現場にできたらなと思っています。とにかく先輩を楽しませたい！

志田：私はもう、今の時点ですごく芽育ちゃんに楽しませてもらっていて、いつも場を盛り上げてくれるので、すごく楽しい現場になりそうだなと思ってます。本当にどしっと構えてくれているので、芽育ちゃんについていこうと思ってます。

畑：逆です！私がついていきます！！

（※）ティザービジュアル メインビジュアルを公開する前のイメージ画像

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ドラマ『エラー』は、4月12日(日)よる10時15分スタート。ABCテレビ・テレビ朝日系列で放送（毎週日曜よる10時15分）。放送終了後、TVerで見逃し配信