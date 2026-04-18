乃木坂46・筒井あやめ、“天使級”かわいいビジュアル更新
アイドルグループ・乃木坂46の筒井あやめが18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。
【写真】大きなリボン！天使のようなビジュアルを披露した筒井あやめ
筒井は4th SHOW内「An MILLE」のステージに登場。ギンガムチェックのワンピースに身を包み、軽やかにランウェイを歩いた。ステージトップではキュートな笑顔を披露し、観客の視線を引きつけた。ヘアアクセサリーのレースリボンが愛らしさを一層引き立て、まさに“天使級”の魅力を放った。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務めるた。
【写真】大きなリボン！天使のようなビジュアルを披露した筒井あやめ
筒井は4th SHOW内「An MILLE」のステージに登場。ギンガムチェックのワンピースに身を包み、軽やかにランウェイを歩いた。ステージトップではキュートな笑顔を披露し、観客の視線を引きつけた。ヘアアクセサリーのレースリボンが愛らしさを一層引き立て、まさに“天使級”の魅力を放った。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務めるた。