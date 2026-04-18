鹿児島レブナイズが“ラスト1枠”をつかみ取る…2年連続のB2プレーオフ進出決定、全8クラブが出揃う

4月18日、西原商会アリーナで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2第31節が開催され、鹿児島レブナイズがバンビシャス奈良と対戦。89－80で勝利を収めた鹿児島が、2大会連続2回目となる「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」への出場権を勝ち取った。

試合は序盤から激しい攻防となる。鹿児島はジョシュ・シャーマや兒玉貴通らの得点で主導権を握り、47－41とリードして前半を折り返した。

勝負の分かれ目となったのが第3クォーター。鹿児島はゲインズ・ジュニアを中心に一挙26得点を記録。守っても奈良の攻撃をわずか12得点に封じ込める堅守を披露し、73－53と20点の大差をつけて最終クォーターへ。

第4クォーター、奈良は植田碧羽の3ポイントなどで27得点の猛追を見せたが、鹿児島は落ち着いてリードを死守し、最終スコア89－80でタイムアップを迎えた。

勝利した鹿児島は、ゲインズ・ジュニアが22得点を挙げたほか、パトリック・アウダが16得点11リバウンド、兒玉が13得点6アシストと躍動した。

この結果、鹿児島がプレーオフ進出を決めたことで、2025－26シーズンのB2プレーオフを戦う全8クラブが決定。鹿児島に加え、神戸ストークス、信州ブレイブウォリアーズ、福島ファイヤーボンズ、愛媛オレンジバイキングス、横浜エクセレンス、熊本ヴォルターズ、福井ブローウィンズが”最後のB2チャンピオン”の座をかけて争うこととなった。

■試合結果



鹿児島レブナイズ 89－80 バンビシャス奈良（@西原商会アリーナ）



鹿児島｜22｜25｜26｜16｜＝89



奈 良｜18｜23｜12｜27｜＝80