ポルシェ・テニス・グランプリ

大会期間：2026年4月13日～2026年4月19日

開催地：ドイツ シュトゥットガルト

コート：クレー（赤土/室内）

結果：[リュドミラ サムソノワ / ニコール メリチャー] 2 - 1 [エレン ペレス / デミ スゥース]

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ポルシェ・テニス・グランプリ第6日がドイツ シュトゥットガルトで行われ、女子ダブルス準決勝で、第4シードのリュドミラ サムソノワ / ニコール メリチャーと第2シードのエレン ペレス / デミ スゥースが対戦した。

第1セットはリュドミラ サムソノワ / ニコール メリチャーが6-2で先取。第2セットはエレン ペレス / デミ スゥースが6-4で奪い返したが、第3セットはリュドミラ サムソノワ / ニコール メリチャーが10-5で制し、リュドミラ サムソノワ / ニコール メリチャーがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-18 20:42:08 更新