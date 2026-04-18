「広島２−７ＤｅＮＡ」（１８日、マツダスタジアム）

広島が昨季からＤｅＮＡ戦７連敗で５位に転落した。これで１６試合を終えて１０敗に到達。新井貴浩監督は先発・ターノックの七回継投の判断に言及した。

０−１で迎えた七回は球数が六回までで９４球に達していた先発・ターノックが続投。しかし、先頭から４者連続出塁を許したところで降板した。あとを受けた２番手・斉藤汰も立て続けに適時打を食らう結果となり、このイニングは計６失点。ターノックは最終的に６回０／３を５安打５失点、１１１球で２敗目を喫した。

指揮官はターノックの七回の続投判断について、「難しくはなかった」と語り、「１００球を超えたのは初めてかな。徐々に球数を伸ばしていこうことだったし、あとはブルペンのことを考えた時に迷いなく。結果、点を取られたけどね」と続けた。

広島の中継ぎ陣は開幕から苦しい状況が続いている。前日の試合では同点のシチュエーションで登板した島内が決勝の勝ち越し点を許して敗戦投手となり、この日登録を抹消された。

チームは連敗で、今季ワーストの借金４。攻撃陣も軒並み低調で、将は「辛抱しないといけないですよね」と語った。