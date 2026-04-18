4月17日、マクドナルドの公式Xが人気格闘漫画『刃牙（バキ）』シリーズとのコラボ画像を複数回投稿。“美少女ヒロイン”をまさかの声優が演じることが明らかになり話題となっている。

「近年、様々なコラボなどで話題を提供してきたマクドナルドの公式Xは、17日午前、《バキ恋、はじまる続報を待てッッ！》の一文とともに、1枚の画像を投稿しました。その画像には、バキの主人公・範馬刃牙（はんまバキ）と、人気キャラクターの1人・烈海王（れつかいおう）に挟まれる形で赤髪のメガネ美少女の姿が。この時点では、ハンバーガーを手にする3人の画像に『バキで恋するタツタな野沢 Coming Soon』のキャッチがついていたことから、ヒロインの名前は『野沢なのかな？』くらいしか推測できませんでしたが、ポストは300万回超えのインプレッションを記録。コメント欄にも様々な意見が寄せられ、この段階から既に話題となっていました」（スポーツ紙記者）

すると、同日夕方、マクドナルドの公式Xが続編をポスト。《最強のヒロインを紹介するゼ！》の一文とともに、先ほどの画像で描かれていたヒロインのイラストとプロフィールをポスト。そこにはハッキリと「野沢雅子 CV：野沢雅子」と書かれていたことで、ヒロインの名前と声優が野沢雅子であることが明かされた。

「野沢さんといえば、『ドラゴンボール』の孫悟空を筆頭に『ゲゲゲの鬼太郎』の鬼太郎や目玉おやじ、『銀河鉄道999』の星野鉄郎、『ど根性ガエル』のひろしなど、主に少年のキャラクターの声ばかりが有名な一方で、女性役を演じることが少ない声優さんです。そのせいか、野沢さんは以前から『今までキレイな女性を演じたことがない』『お姫様の役をやってみたい』などと語ってきましたが、ついに念願の美少女キャラクターを演じることになりました。

続編ポストの2時間後、マクドナルドの公式Xはショート動画もアップ。最強の美少女ヒロイン・野沢雅子は『私に釣り合う最強の殿方、この学校で出会えるかしら？』などのセリフを披露。しかし、動画の最後に『なんだろう？ ワクワクするわー』と悟空を彷彿させるセリフも口にしています」（アニメライター）

野沢の美少女キャラ就任に、X上では

《昔から美女役をやりたいとおっしゃっていた野沢雅子さんの夢がかなった瞬間ですね！おめでとうございます！》

《出だしの声ちょっとかわいいと思ってしまったが、やっぱり某サイヤ人だったわw》

《最後の「ワクワクするわ」で悟空出てきて笑ったw》

など、驚きの声とともに、祝福の声が多く寄せられている。89歳にして美少女ヒロインの役をゲットした野沢が、ここからどんな展開を見せてくれるのか楽しみだ。