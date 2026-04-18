猫が見せる『あなたへの愛情度』を示す5つのサイン

これから紹介する5つのサインは、猫からあなたへの「大好きだよ」「信頼しているよ」という気持ちを表してくれているものです。日常生活で見かける行動があるか、ぜひ照らし合わせてみてくださいね。

1.ゆっくりまばたきをする

猫が両目を細めながらゆっくりまばたきをするのは、警戒心が低く安心している状態とされています。野生では「目を閉じる」のは無防備な行動で、信頼できる相手にしか見せない仕草です。

飼い主に向けて行う場合、「この相手は安心できる存在だ」と認識してくれている可能性があります。あなたからも同じようにゆっくりまばたきを返すと、より関係が深まるでしょう。

2.体をこすりつけてくる

猫が飼い主の足元や手に体をすり寄せてくる行動は、愛情表現のひとつと考えられています。猫の体にはにおいの分泌腺があり、自分のにおいをつけることで安心感を得る習性があるのです。

尿によるスプレー行動は不安や要求の意味合いがある一方で、スリスリによるにおいつけは信頼や愛情を表しているとされています。

無理に避けず、軽く触れて応えてあげることで関係がより安定しやすくなります。

3.お腹を見せてくる

猫がお腹を見せるのは、リラックスしているサインとされています。急所であるお腹をさらすのは、防御の必要がないと感じている証といえるでしょう。

ただし、必ずしも「触ってほしい」という意味とは限りません。撫でようとして嫌がる様子があれば、無理に触れず見守る姿勢も大切です。

4.あとをついてくる

飼い主が家の中を移動する時に後ろをついてくるのは、飼い主への関心や安心感が背景にあるとされています。特に用事がなくても近くにいたいという気持ちが反映されているのかもしれませんね。

トイレやお風呂の前で待つ行動もよく見られますが、過度に依存している様子がなければ問題はありません。軽く声をかけるなど、安心感を与えることがポイントです。

5.近くでくつろぐ

同じ空間で少し距離を保ちながらくつろぐのも、猫なりの信頼の表れです。べったり甘えるだけが愛情ではなく「そばにいること」が心地よい状態といえます。

触れたい気持ちが募るとは思いますが、無理に抱っこを求めず、猫が選んだ距離を尊重することで、より安心できる関係が築かれていきます。

絆を深めるためにできる接し方

猫の愛情表現は控えめなことが多く、分かりにくいと感じる飼い主も少なくありません。大きな行動だけでなく、視線や距離、しぐさの変化に目を向けることが大切です。

例えば、以前より近くで過ごす時間が増えた、目が合ったときに落ち着いた様子を見せるなど、小さな変化にも意味があります。日々の観察を積み重ねることで、その子なりの表現が見えてくるでしょう。

愛情のサインに気づいたときは、過剰に反応するよりも穏やかに応えることが大切です。猫は環境や刺激の変化に敏感なため、穏やかで落ち着いた関わり方が安心感につながります。

声のトーンをやわらかくする、猫が甘えてきてくれたタイミングで触れるなど、無理のない接し方を心がけましょう。応え方を工夫することで、信頼関係は少しずつ深まっていきます。

まとめ

猫はさりげない行動の中で、信頼や安心といった気持ちを伝えています。そのサインはひとつひとつが控えめで、気づきにくいことも少なくありません。

大切なのは、行動の意味を理解しようとする姿勢と、猫のペースを尊重した関わり方です。無理に距離を縮めるのではなく、安心できる時間を積み重ねることで、信頼関係は自然と深まっていきます。

日々の何気ないやり取りを丁寧に受け止めながら、愛猫との穏やかな関係を育てていきましょう。