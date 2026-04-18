可愛いのみーーーっけ！！【ダイソー】持ち歩いて自慢したくなる♡「キーホルダー」

バッグやポーチのワンポイントに映えそうな、【ダイソー】の「キーホルダー」を要チェック。さりげなく可愛さをプラスしてくれそうなキーホルダーなら、外出するたびに持ち歩きたくなるかも。持ち物の目印としても、役立ってくれるはず。今回は、ダイソーで見つかる、周りに自慢したくなるような可愛さのキーホルダーをご紹介します。

オーロラカラーと丸いフォルムが可愛い

クリアな素材でうさぎをかたどった、「キラキラキーホルダー（うさぎ）」。見る角度によって異なる色が見えるオーロラカラーや、ぽってりとした丸いフォルムが可愛いポイント。@ftn_picsレポーターともさんによると、「よく見るとうさぎの鼻と口元もあって、芸が細かい！」のだそう。透明なので、さまざまなデザインのバッグに合わせても馴染みそう。パール風ビーズのストラップ付きで、ほどよく上品な雰囲気も添えてくれるかも。

お気に入りを入れて持ち歩ける！

「ダブルEVAケースキーホルダー」は、ペールトーンのロゴや縁どりがアクセントになった、オシャレな2つの透明ケースのセットです。1本のボールチェーンでつながれており、キーホルダーとしてバッグやポーチなどに付けられます。インスタグラマー@mii___ryaさんは、個性的なぬいぐるみを詰めて可愛くアレンジ。カプセルトイでゲットしたグッズや、推しのアクリルスタンドなどを入れても良さそう。もちろん、リップや目薬といった必需品を入れて便利に使うのもアリ。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではftn_pics、@mii___rya様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino