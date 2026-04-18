ウザ絡みをしてくるパパさんに、猫さんが盛大にブチギレて…？クセ強めなふたりのやりとりが、面白すぎると多くの反響を呼んでいます！

注目の投稿は記事執筆時点で67万回再生を記録しており、「見事な成敗っぷりに惚れました」「めっちゃブチギレてて草」「もう勘弁してw吹いて咳込んだ」など、1000件を超えるコメントが寄せられることとなりました。

【動画：パパに『ウザ絡み』される凶暴猫→我慢の限界に達した結果…爆笑必至の『成敗っぷり』】

何かが始まる予感

YouTubeチャンネル『kokesukepapa』に投稿されたのは、パパさんの奇行(?)に立ち向かう猫の「すずまろ」くんの姿。箱の中でくつろいでいたある日のことだったといいます。

後方にゆったりと登場し、なぜか果物のブドウのオモチャを取り出してズボンを脱ぎ出したというパパさん。すずまろくんは音に反応して一度耳を伏せるも決して振り返らず、すでに嫌な予感がしているようです。

ブドウおじさん現る！？

予感は的中し、「ブドウ、ブドウ、ブドウは好きか♪」と耳に残る歌を口ずさんで足踏みしまくる『ブドウおじさん』が襲来したそう。なんとも独特すぎるウザ絡みにイカ耳となったすずまろくんは、目も見開いて表情を一変。瞬時に警戒モードに入ったといいます。

ブドウ片手に絡み続けるパパさんと、慣れているのか迷惑そうにしつつも冷静な様子のすずまろくん。しかし、次第に我慢ならなくなったすずまろくんが…。

すずまろくんの逆襲

「ニャア！」と怒りの声を上げてブチギレ、戦闘モード全開に！箱から出て強烈なパンチを浴びせると、それでもブドウを差し出してくるパパさんに追撃のパンチも連発。パパさんには申し訳ないのですが、拍手を送りたいほどの見事な成敗っぷりです。

ついにはすずまろくんにプイッと顔を背けられた上に立ち去られ、パパさんは悲しげに…と思いきや。ここまで辛辣な対応を受けても最後までふざけていたそう。これからもウザ絡み、続きそうですね。

投稿には「人生で初めて思った事なんだけどネコに同情した」「開始直後から何かを察してるすずの顔好きw」「なんか人間味を感じる怒り方笑」「パンチの音凄まじいな」「視聴者代表してボコボコにしてくれるすずまろ最高」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『kokesukepapa』では、ニャンズとご家族の日常の様子が投稿されています。今は亡きお花ちゃんたちの姿や、現在もパパさんと数々のバトルを繰り広げるすずまろくんの姿などを観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「kokesukepapa」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。