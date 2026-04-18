

美麗-Bi-ray-（C）Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER

4人組ガールズグループ・美麗-Bi-ray-が18日、日本最大級のファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER」に初出演。新曲「UNBREAKABLE」を初披露した。

【写真】美麗-Bi-ray-ガルアワで圧巻パフォ

暗転した会場に緊張感が走る中、美麗-Bi-ray-がステージに登場。観客の視線が一斉に集まる中、1曲目として披露されたのは新曲「UNBREAKABLE」。

同楽曲は、「揺らぐ自分に打ち勝ち、殻を破る“内なる強さ”を描いた楽曲。」であり、初披露ならではの高揚感とともに、会場の空気を一気に引き締めた。また本楽曲についてメンバーは、「挑戦の途中にいる誰かの背中を押す“心の声”のような楽曲になれると思います」とコメントした。

続く2曲目には「LET YOU GO」を披露。切なさと前に進む意志を込めたバラード曲で空気を柔らかく塗り替え、観客の感情を一気に引き込め短いステージながら歌声とパフォーマンスで会場に印象を残した。

初出演・初披露という大きな節目の中で、その存在感と表現力を鮮明に示した美麗-Bi-ray-。今回のステージは、グループのさらなる飛躍を予感させ新曲「UNBREAKABLE」の期待感を高めることとなった。