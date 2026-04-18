SM ENTERTAINMENT JAPAN発の8人組ガールズグループ・GPP、2ndデジタルシングルのリリースが決定
SM ENTERTAINMENT JAPANよりデビューした日本人8人組ガールズグループ・GPPが、5月20日に自身2作目となるデジタルシングル「ATE!」（読み：エイト）をリリースすることが決定した。
【写真】アンニュイな表情が素敵…！GPPの新アーティスト写真ソロショット
GPPは、SM ENTERTAINMENT JAPAN から第1号グループとして昨年12月にデビューしたRINKA、HONOKA、ANAMI、MOMOKA、MIKA、MIA、SARA、LUNAの8人からなる日本人ガールズグループ。限界を突破（Genkai toppa）し、紙飛行機（Paper Plane）のように高く、遠くへ飛び立とうという覚悟が込められたグループ名が印象的な新進気鋭の8人だ。
本日、リリース情報とともに新アーティスト写真が公開された。世界的に活躍するフォトグラファー・NIKOLAI AHN氏を迎え、繊細な色づかいとメンバーのアンニュイな表情の相乗効果で、GPPの新たな魅力をぐっと引き立たせる一枚となっている。
【写真】アンニュイな表情が素敵…！GPPの新アーティスト写真ソロショット
GPPは、SM ENTERTAINMENT JAPAN から第1号グループとして昨年12月にデビューしたRINKA、HONOKA、ANAMI、MOMOKA、MIKA、MIA、SARA、LUNAの8人からなる日本人ガールズグループ。限界を突破（Genkai toppa）し、紙飛行機（Paper Plane）のように高く、遠くへ飛び立とうという覚悟が込められたグループ名が印象的な新進気鋭の8人だ。
本日、リリース情報とともに新アーティスト写真が公開された。世界的に活躍するフォトグラファー・NIKOLAI AHN氏を迎え、繊細な色づかいとメンバーのアンニュイな表情の相乗効果で、GPPの新たな魅力をぐっと引き立たせる一枚となっている。