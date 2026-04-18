MAZZEL、“ステージの覇王”っぷり発揮 圧倒的実力で会場を虜に【セットリスト掲載】
BMSG所属の8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）が18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に出演した。
【ライブ写真】かっこよすぎる…圧巻のパフォーマンスを繰り広げるMAZZEL
ランウェイトップのステージから登場すると、観客からは大歓声が送られた。「King Kila Game」では、圧倒的な歌唱力とパワフルなパフォーマンスが支える“覇王感”で一気に“MAZZELのライブ会場”へ。「J.O.K.E.R.」が始まる頃には、会場中がペンライトを振る熱狂ぶりを見せた。一挙手一投足に歓声が上がり、さすがの掌握力で魅了した。
YouTubeをはじめ、トークにも定評があるMAZZELは、短いMCタイムでMAZZEL節が炸裂。モデルとして2回のランウェイを披露したNAOYAをいじりながらも褒めるという恒例の流れで沸かせた。
そして、NAOYAがW主演を務めたドラマ『セラピーゲーム』の主題歌「Only You」を情感たっぷりに歌い上げながらパフォーマンス。温かい余韻を残したまま、ステージに幕を下ろした。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務めた。
【セットリスト】
M1「King Kila Game」
M2「J.O.K.E.R.」
M3「Only You」
【ライブ写真】かっこよすぎる…圧巻のパフォーマンスを繰り広げるMAZZEL
ランウェイトップのステージから登場すると、観客からは大歓声が送られた。「King Kila Game」では、圧倒的な歌唱力とパワフルなパフォーマンスが支える“覇王感”で一気に“MAZZELのライブ会場”へ。「J.O.K.E.R.」が始まる頃には、会場中がペンライトを振る熱狂ぶりを見せた。一挙手一投足に歓声が上がり、さすがの掌握力で魅了した。
そして、NAOYAがW主演を務めたドラマ『セラピーゲーム』の主題歌「Only You」を情感たっぷりに歌い上げながらパフォーマンス。温かい余韻を残したまま、ステージに幕を下ろした。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務めた。
【セットリスト】
M1「King Kila Game」
M2「J.O.K.E.R.」
M3「Only You」