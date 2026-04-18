4月18日、中山競馬場で行われた障害G1・中山グランドジャンプ（障芝4260m）は、断然の支持に推された草野太郎の1番人気、エコロデュエルが大差圧勝。レコードのおまけもついて、力の違いを見せつけた。

中山GJ、勝利ジョッキーコメント

1着 エコロデュエル

草野太郎騎手

「まずはホッとしているのが1番です。人気に推していただいたので、まずはホッとして、また改めて今日はとんでもない強さだったなとびっくりしました。スローで切れ味勝負になるのは嫌だったので、自分自身も少し出していって、もう遅れないようにと思って、前をつつきながら、もう最悪逃げてもいいぐらいのつもりで行ってました。サンデイビスも遅くないペースで行ってくれたので、決してあそこで去年みたいに絶対捲らなきゃいけないという意識はなかったんですけど、もう馬が自分でちょっと飛びを失敗するぐらい前に出たので、もうこれは喧嘩してもしょうがないと思って、もう行くしかないと思って行きました。最終障害飛んで少し余裕が出てきたので、ちょっとターフビジョンを見てみたら、すごい離れていたので、そこで初めて気づきました。人気に推していただいて、応えることができてよかったです。まだまだ馬は元気ですし、体も痛いところはないので、まだ何年か強い姿を見せてくれると思いますので、また競馬場に来て応援していただけたら嬉しいです。ありがとうございました」

レース結果、詳細は下記のとおり。

4月18日、中山競馬場で行われた11R・中山グランドジャンプ（J-G1・障害4歳上オープン・芝4260m）は、草野太郎騎乗の1番人気、エコロデュエル（牡7・美浦・岩戸孝樹）が快勝した。大差の2着に3番人気のディナースタ（牡7・栗東・辻野泰之）、3着に8番人気のフォージドブリック（牡5・美浦・西田雄一郎）が入った。勝ちタイムは4:49.0のレコード（良）。

2番人気で小野寺祐太騎乗、ホウオウプロサンゲ（牡5・栗東・矢作芳人）は、4着敗退。

中山GJを勝利したエコロデュエル

草野太郎騎乗の1番人気、エコロデュエルが連覇を達成した。単勝1.5倍の支持で道中も余裕ある走りで、勝負どころから独走態勢に。終始安定した飛越を見せ、直線では後続を全く寄せつけずに駆け抜けた。終わってみればレコードの圧勝で、2着には大差だった。また、セレクトセールで4億1000万円（税別）の値をつけたホウオウプロサンゲは4着までだった。

エコロデュエル 26戦7勝

（牡7・美浦・岩戸孝樹）

父：キタサンブラック

母：クラリネット

母父：Giant’s Causeway

馬主：原村正紀

生産者：下河辺牧場

【全着順】

1着 エコロデュエル 草野太郎

2着 ディナースタ 高田潤

3着 フォージドブリック 大江原圭

4着 ホウオウプロサンゲ 小野寺祐太

5着 ネビーイーム 小牧加矢太

6着 サンデイビス 上野翔

7着 ヘザルフェン 森一馬

8着 プラチナドリーム 石神深一

9着 タンジェントアーク 五十嵐雄祐

10着 ポリトナリティー 水沼元輝