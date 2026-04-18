4月18日、阪神競馬場で行われたG3・アンタレスステークス（ダ1800m）は、坂井瑠星騎乗の1番人気、ムルソーが重賞初制覇を飾った。2着には重賞初挑戦だった武豊騎乗のモックモックが入った。

アンタレスS、勝利ジョッキーコメント

1着 ムルソー

坂井瑠星騎手

「前回乗せていただいて重賞を勝てるレベルの馬だなと思いましたし、自信を持って乗りました。比較的楽にいけて、リズムも非常に良かったです。馬はいい馬ですし、道中の感じから今日は勝てるんじゃないかなと思ったので、期待通りでした。これぐらいの距離で揉まれない形が1番ベストかなと思います。まだ現状でもすごくいい馬なんですけど、まだ良くなりそうな馬ですし、これからもダートの重賞戦線で頑張ってくれる馬だと思います」

レース結果、詳細は下記のとおり。

4月18日、阪神競馬場で行われた11R・アンタレスステークス（G3・4歳上オープン・ダ1800m）は、坂井瑠星騎乗の1番人気、ムルソー（牡5・栗東・池江泰寿）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に7番人気のモックモック（牡6・栗東・寺島良）、3着に14番人気のハグ（牡4・栗東・藤岡健一）が入った。勝ちタイムは1:50.3（良）。

2番人気で岩田望来騎乗、ブライアンセンス（牡6・美浦・斎藤誠）は、6着敗退。

【シトリンS】断然人気ムルソーが逃げ切りV

鮮やか逃げ切り

坂井瑠星騎乗の1番人気、ムルソーが嬉しい重賞初制覇を飾った。レースでは積極的に先手を取り、番手の馬からのプレッシャーを受けながらも勝負どころでは手応えよく進出。直線でもうひと粘りをして逃げ込みを図り、内から抜け出して来たモックモックの追い上げを振り切った。

ムルソー 11戦7勝

（牡5・栗東・池江泰寿）

父：レイデオロ

母：ラユロット

母父：エンパイアメーカー

馬主：長谷川祐司

生産者：辻牧場

【全着順】

1着 ムルソー 坂井瑠星

2着 モックモック 武豊

3着 ハグ 高杉吏麒

4着 タガノバビロン 松山弘平

5着 サンデーファンデー 角田大和

6着 ブライアンセンス 岩田望来

7着 ハピ 幸英明

8着 シュラザック 古川吉洋

9着 ロードラビリンス 鮫島克駿

10着 ジェイパームス D.レーン

11着 ペイシャエス 田口貫太

12着 ジューンアヲニヨシ 浜中俊

13着 メイショウズイウン 太宰啓介

14着 サイモンザナドゥ 池添謙一

15着 ルシュヴァルドール 西村淳也

16着 ピカピカサンダー 三浦皇成