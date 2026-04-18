北村匠海・出口夏希ら新月9メンバー「ガルアワ」サプライズ登場 初々しいやり取りに南キャン山里ツッコミ「斬新な間違い」【サバ缶、宇宙へ行く】
【モデルプレス＝2026/04/18】フジテレビ系ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（毎週月曜21時〜）に出演している北村匠海、出口夏希、黒崎煌代、山下永玖（ONE N' ONLY）、西本まりん、夏目透羽、ゆめぽてが18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「GirlsAward」に出演した。
【写真】新月9出演、豪華俳優陣がファッションショーサプライズ登場
月9枠で15年ぶりの学園ドラマとなる「『サバ缶、宇宙へ行く」スペシャルステージに、水産高校の新人教師を演じる北村と、その生徒を演じる出口、黒崎、山下、西本、夏目、ゆめぽてが登場。豪華なキャストによるサプライズに会場からは大きく歓声が上がった。
一人ずつ役柄を紹介していくなか、若狭水産高校に通う菅原奈未役の出口が「友だちの名前言っちゃった！」と友人の名前を名乗ってしまうというお茶目なミスをし、MCの山里亮太（南海キャンディーズ）から「斬新な間違い！」とツッコまれるなど緊張感を漂わせながら始まったステージ。木村琉空役の山下も「キャー！」といった歓声に「普段と違うので…」と照れ、再び山里から「顔赤くなってるよ！」と指摘を受けるなどフレッシュさが滲むやり取りを繰り広げた。
そんな生徒たちの担任・朝野峻一役の北村が登場すると割れんばかりの歓声が。しかし、北村は「しっかり喋ってもらっていいですか（笑）？」と担任役としてツッコみつつ、「MAZZELの後に地味すぎるでしょ、僕ら」と衣装であるジャージ姿をまとった面々と、前に出番があったMAZZELを比較して笑いを誘った。
最後に北村は「『夢あるよ』って手上げる勇気ある子いますか？」と会場に呼びかけ、多数の手が上がると「ありがとうございます。ドラマを撮影していて、夢っていいな、夢を追うこと、叶えること、挑戦することが素敵だなと思っています。夢を追う人の背中を押すドラマになっていると思うので是非観てください」と熱い言葉で呼びかけていた。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは山里、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆北村匠海・出口夏希ら新月9メンバー「ガルアワ」サプライズ登場
月9枠で15年ぶりの学園ドラマとなる「『サバ缶、宇宙へ行く」スペシャルステージに、水産高校の新人教師を演じる北村と、その生徒を演じる出口、黒崎、山下、西本、夏目、ゆめぽてが登場。豪華なキャストによるサプライズに会場からは大きく歓声が上がった。
◆北村匠海、出口夏希らの初々しい姿にツッコミ「しっかり喋って…」
一人ずつ役柄を紹介していくなか、若狭水産高校に通う菅原奈未役の出口が「友だちの名前言っちゃった！」と友人の名前を名乗ってしまうというお茶目なミスをし、MCの山里亮太（南海キャンディーズ）から「斬新な間違い！」とツッコまれるなど緊張感を漂わせながら始まったステージ。木村琉空役の山下も「キャー！」といった歓声に「普段と違うので…」と照れ、再び山里から「顔赤くなってるよ！」と指摘を受けるなどフレッシュさが滲むやり取りを繰り広げた。
そんな生徒たちの担任・朝野峻一役の北村が登場すると割れんばかりの歓声が。しかし、北村は「しっかり喋ってもらっていいですか（笑）？」と担任役としてツッコみつつ、「MAZZELの後に地味すぎるでしょ、僕ら」と衣装であるジャージ姿をまとった面々と、前に出番があったMAZZELを比較して笑いを誘った。
最後に北村は「『夢あるよ』って手上げる勇気ある子いますか？」と会場に呼びかけ、多数の手が上がると「ありがとうございます。ドラマを撮影していて、夢っていいな、夢を追うこと、叶えること、挑戦することが素敵だなと思っています。夢を追う人の背中を押すドラマになっていると思うので是非観てください」と熱い言葉で呼びかけていた。
◆「ガルアワ」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは山里、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】