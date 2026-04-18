モンスターストライクとカンデミーナのコラボ♡新感覚グミ登場

ゲームの世界観をそのまま楽しめるおやつが登場♡モンスターストライクとカンデミーナがコラボした新作グミが発売されます。ユニークな形状とハードな食感に加え、味の組み合わせも楽しめる新感覚スイーツ。遊び心たっぷりのグミをチェックしてみてください♪

ゲームモチーフのグミデザイン♡

「カンデミーナグミ ストライクショット」は60g入りのコラボ商品。

グミの形は「ラッキーバルーン」「矢印（反射・貫通）」「トラベルベル」「わくわくミン」「ラック（運極）」など、ゲーム内の要素を再現しています。

さらにレア型として「オラゴン」型も2種潜んでおり、探す楽しさも味わえます。

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味の組み合わせも楽しい♡

フレーバーは「モンストロベリー味」「わくわくメロン味」「ストライグレープ味」の3種。

2粒を組み合わせて食べることで、“友情コンボ”のように新しい味わいが楽しめるのが特徴です。「ストロベリー×メロン」でスイカ風味、「メロン×グレープ」でマスカット風味など、食べ方次第で変化が広がります。

パッケージ＆キャンペーン♡

パッケージは「ネオ」「エル」など人気キャラクターをデザインした全5種類。

さらにSNSキャンペーンでは、カンデミーナセットやモンストグッズが当たるチャンスも。期間は2026年4月21日（火）～4月27日（月）まで。ゲーム内アイテムプレゼント企画も実施されます。

楽しさ広がるコラボグミ

モンスターストライクとカンデミーナのコラボは、食べる楽しさと遊び心が詰まった特別なグミ♡味や形、パッケージまでこだわり満載で、ゲームファンにもスイーツ好きにもおすすめです。

ぜひこの機会に、新しいグミ体験を楽しんでみてください♪