元横綱を祖父に持つメンノンモデル、“衝撃”ビジュアル披露 おしゃれな顔立ちが際立つ
元横綱・三重ノ海の孫で『MEN’S NON-NO』専属モデルの嵐翔真が18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。
【全身ショット】おしゃれな顔立ちが際立つシンプルなスタイリングで登場した嵐翔真
嵐は3rd SHOW内「MEN’S NON-NO Special Stage」のステージに登場。赤髪と脱色した眉毛というおしゃれな顔立ちが際立つ、シンプルなスタイリングを着こなした。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務めた。
【全身ショット】おしゃれな顔立ちが際立つシンプルなスタイリングで登場した嵐翔真
嵐は3rd SHOW内「MEN’S NON-NO Special Stage」のステージに登場。赤髪と脱色した眉毛というおしゃれな顔立ちが際立つ、シンプルなスタイリングを着こなした。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務めた。