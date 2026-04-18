お笑いトリオ「3時のヒロイン」のかなで（33）が、18日に更新されたYouTube「#コイワラ【芸人×恋愛】」に出演。失恋エピソードを明かした。

かなでは、番組MCの「相席スタート」山粼ケイ、CRAZY COCOに「追いかける恋ばかりして成就したことがありません。結婚願望があるので彼氏が欲しいです。どうすればいいですか」と相談。「ちょっとでも可愛いと言われるとコロッと好きになっちゃう」「失恋ばかりしてきた」と明かした。

最近は恋はしていないというものの、男性との悲しいエピソードがあるというかなで。実名は明かさなかったが、ある男性芸人と「大人の関係になった」とし、しかし「ご飯代もラブホテル代も全部私が払う」状態だったという。ある日、その男性芸人に「付き合ってみるのはどう？」と聞いたところ、「今は彼女を作る気がないんだよね」とフラれたが、しばらくは定期的に会う状態が続いたと明かした。

かなでは「毎回、私がご飯をご馳走して、ホテル代も払う。その中でも不満があって、私が彼を気持ちよくさせると(相手が)寝ちゃう。本当にデート5回目くらいまでブラジャー取ったことなかった」と説明。山崎、CRAZY COCOは「それはちょっと最悪。 お金もらえる風俗ぐらいに思われてるよ」と指摘していた。

さらに、年明けにその男性芸人から「彼女ができた。ご飯は行けるけどホテルには行けない」と連絡が来たといい、MC陣は「そいつはマジでクソすぎるね」と声を荒げていた。