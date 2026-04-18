THE RAMPAGE、新曲「BLACK TOKYO」初披露 長谷川慎「リズムに乗るのは得意なんですけど…」
THE RAMPAGEが18日、神奈川・ぴあアリーナMMで開催された「JJ50th Anniversary Fest 2026」で新曲「BLACK TOKYO」を初披露した。
【写真】観客の前に登場した映画『TOKYO BURST 犯罪都市』キャスト陣
同楽曲は、長谷川慎が出演する映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』（5月29日公開）の主題歌。ノイジーでラウドなシンセやパワフルなリズムが緊張感を生むトラックに、自らの正義を信じて打破していく決意を不穏で壮大なコーラスが刻まれている。
メンバーたちは白い衣装を身にまとい、ライブパフォーマンスを披露。今作に出演している長谷川慎は、「本日が初披露です。みなさんいかがでしたか？」と尋ねると、会場には歓声が。「作品とリンクしていてスピード感のあるかっこいい楽曲になっています」と新曲をアピールした。
パフォーマンス直前には、同作品の出演者らによるスペシャルステージが行われた。同ステージに登壇していた長谷川は、新宿最大のホストグループのナンバー2・空哉を演じており、「僕は普段ダンスをやってて、割とリズムに乗るのは得意なんですけど。シャンパンコールが独特すぎて、覚えるのがめちゃくちゃ大変でした」と苦笑いしていた。
【写真】観客の前に登場した映画『TOKYO BURST 犯罪都市』キャスト陣
同楽曲は、長谷川慎が出演する映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』（5月29日公開）の主題歌。ノイジーでラウドなシンセやパワフルなリズムが緊張感を生むトラックに、自らの正義を信じて打破していく決意を不穏で壮大なコーラスが刻まれている。
パフォーマンス直前には、同作品の出演者らによるスペシャルステージが行われた。同ステージに登壇していた長谷川は、新宿最大のホストグループのナンバー2・空哉を演じており、「僕は普段ダンスをやってて、割とリズムに乗るのは得意なんですけど。シャンパンコールが独特すぎて、覚えるのがめちゃくちゃ大変でした」と苦笑いしていた。