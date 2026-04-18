【ひらがなクイズ】もち米を使った料理や威圧感のある表情に共通する2文字は？ 1分以内で挑戦！
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、お祝いの席などで目にする食べ物から、人の外見を表す言葉、そして声の表現に関する用語を用意しました。一見するとつながりのないこれらの言葉を、共通する2文字で結びつけてみてください。1分間の集中力で、正解を目指しましょう！
お□□
□□もて
□□いろ
ヒント：もち米に小豆や季節の食材を混ぜて蒸した料理、相手を圧倒するような怖い顔つき、そして他人の声の出し方や調子をまねることを思い出してみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「こわ」を入れると、次のようになります。
おこわ
こわもて（強面）
こわいろ（声色）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、食文化に関わる言葉、人の容貌を形容する言葉、そして聴覚的な表現を指す言葉がそろいました。意外な共通点が見えてくるのは面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、お祝いの席などで目にする食べ物から、人の外見を表す言葉、そして声の表現に関する用語を用意しました。一見するとつながりのないこれらの言葉を、共通する2文字で結びつけてみてください。1分間の集中力で、正解を目指しましょう！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□もて
□□いろ
ヒント：もち米に小豆や季節の食材を混ぜて蒸した料理、相手を圧倒するような怖い顔つき、そして他人の声の出し方や調子をまねることを思い出してみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：こわ正解は「こわ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「こわ」を入れると、次のようになります。
おこわ
こわもて（強面）
こわいろ（声色）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、食文化に関わる言葉、人の容貌を形容する言葉、そして聴覚的な表現を指す言葉がそろいました。意外な共通点が見えてくるのは面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)