「体操・全日本個人総合選手権」（１８日、高崎アリーナ）

１０月の世界選手権（１０月、オランダ）の代表選考会を兼ねて、女子個人総合決勝が行われた。高校１年生で１５歳の新星・西山実沙（なんばク）が予選からの合計１１０・３３２点で初優勝に輝いた。「去年から優勝を目指して練習してきたので、その目標が達成できた喜びが強かった。試合で結果に残せたことがすごくうれしい」と喜んだ。

予選１位通過から勢いを落とさなかった。最初の跳馬で１４・２３３点、段違い平行棒で１４・１００点と、いずれも全体トップ。平均台では着地でミスが出たが、気持ちを切らさず、ゆかでは大きなミスなくまとめた。

目先の目標は世界選手権の代表権獲得だが、２年後のロサンゼルス五輪出場も大きなターゲット。「ロサンゼルス五輪の団体メダルが日本の大きな目標。そこに貢献できるように安定感をもっと上げて、良い点数を出せるようにしたい」と力を込めた。

２位は、前回大会優勝の岸里奈（戸田市スポーツセンター）だった。連覇はならなかったが「今日は本当に全部良かったと思う」とうなずいた。