大堀恵、小学生長女＆1歳次女への手作り弁当公開「バリエーション豊富」「全てが完璧すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/04/18】元AKB48・SDN48でタレントの大堀恵が、4月17日までに自身のInstagramストーリーズを更新。子どもたちへの手作り弁当を公開した。
【写真】42歳元SDN「バリエーション豊富」子どもへの手作り弁当公開
大堀は、小学生の長女と1歳の次女のために手作りした弁当の写真計3枚を1枚にまとめて投稿。「長女のリクエストで 1日目はクルクルサンドとチキン 2日目はのり弁です」と紹介し、ハムやチーズなどをパンでくるくると巻いたサンドイッチに骨付きのチキンや野菜の肉巻きなどを添えた弁当と、ご飯の上に海苔をのせ、卵焼きやアスパラガスのベーコン巻きなどを詰めた弁当を公開した。「長女のお弁当には必ずお手紙を入れているのですが、まだ喜んでくれるので続けています」と微笑ましいエピソードも明かしている。
また「一時保育の日のお弁当です」と記し、次女へのお弁当の写真も公開。卵焼きやブロッコリー、野菜のおやきなど、手づかみしやすい形状のおかずが詰められている。
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷり」「バリエーション豊富」「全てが完璧すぎる」「お手紙のエピソードも素敵」などの声が上がっている。
大堀は、2013年の元日に脚本家の金沢達也氏と結婚。2014年に第1子女児を、2024年12月に第2子女児を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】42歳元SDN「バリエーション豊富」子どもへの手作り弁当公開
◆大堀恵、小学生の長女＆1歳の次女への手作り弁当披露
大堀は、小学生の長女と1歳の次女のために手作りした弁当の写真計3枚を1枚にまとめて投稿。「長女のリクエストで 1日目はクルクルサンドとチキン 2日目はのり弁です」と紹介し、ハムやチーズなどをパンでくるくると巻いたサンドイッチに骨付きのチキンや野菜の肉巻きなどを添えた弁当と、ご飯の上に海苔をのせ、卵焼きやアスパラガスのベーコン巻きなどを詰めた弁当を公開した。「長女のお弁当には必ずお手紙を入れているのですが、まだ喜んでくれるので続けています」と微笑ましいエピソードも明かしている。
◆大堀恵の投稿に「バリエーション豊富」の声
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷり」「バリエーション豊富」「全てが完璧すぎる」「お手紙のエピソードも素敵」などの声が上がっている。
大堀は、2013年の元日に脚本家の金沢達也氏と結婚。2014年に第1子女児を、2024年12月に第2子女児を出産している。（modelpress編集部）
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