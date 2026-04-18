櫻坂46的野美青、ダークなアイメイクで雰囲気ガラリ【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】櫻坂46の的野美青が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。
【写真】櫻坂46メンバー、ダークなアイメイクで雰囲気ガラリ
ダークトーンのアイシャドウで囲んだアイメイクで登場した的野は、クールなオーラたっぷり。フリンジのジャケットがアクセントとなった個性的なスタイリングを着こなしていた。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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【写真】櫻坂46メンバー、ダークなアイメイクで雰囲気ガラリ
◆櫻坂46的野美青、ダークなアイメイクで雰囲気ガラリ
ダークトーンのアイシャドウで囲んだアイメイクで登場した的野は、クールなオーラたっぷり。フリンジのジャケットがアクセントとなった個性的なスタイリングを着こなしていた。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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