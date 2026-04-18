LiSA、ほっそり美脚輝くタイツ姿に反響「スタイルめちゃくちゃいい」「着こなしのセンス良すぎ」
【モデルプレス＝2026/04/18】歌手のLiSAが4月16日、自身のInstagramを更新。個性的なタイツを身に着けたコーディネートを公開した。
【写真】38歳鬼滅歌手「スタイルめちゃくちゃいい」タイツ姿披露
LiSAは7枚目のアルバム「LACE UP」の発売を報告。「今日は一緒に届けてくれるお店さんに足跡を残させていただいてきましたっ」と綴り、自身の巨大看板の前ではつらつとしたポーズを決める写真など複数枚を投稿した。ピンクの花がらのワンピースに黒のジャケット、サイドがリボンになっている黒レースのタイツを合わせた個性的かつパンキッシュな装いを披露しており、ほっそりと長い脚がのぞいている。
この投稿にファンからは「ポーズが可愛すぎるし脚が細い」「このタイツが似合う美脚が流石」「ピンクの髪と衣装のバランスが完璧」「パワフルな姿に元気をもらえる」「パンクな着こなしのセンス良すぎる」「スタイルめちゃくちゃいい」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】38歳鬼滅歌手「スタイルめちゃくちゃいい」タイツ姿披露
◆LiSA、美脚際立つタイツコーデ公開
LiSAは7枚目のアルバム「LACE UP」の発売を報告。「今日は一緒に届けてくれるお店さんに足跡を残させていただいてきましたっ」と綴り、自身の巨大看板の前ではつらつとしたポーズを決める写真など複数枚を投稿した。ピンクの花がらのワンピースに黒のジャケット、サイドがリボンになっている黒レースのタイツを合わせた個性的かつパンキッシュな装いを披露しており、ほっそりと長い脚がのぞいている。
◆LiSAの投稿に反響
この投稿にファンからは「ポーズが可愛すぎるし脚が細い」「このタイツが似合う美脚が流石」「ピンクの髪と衣装のバランスが完璧」「パワフルな姿に元気をもらえる」「パンクな着こなしのセンス良すぎる」「スタイルめちゃくちゃいい」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
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