元日向坂46濱岸ひより、ノースリーブでヘルシー肌見せ クールな姿に「爆イケすぎ」「雰囲気違くてびっくり」の声【ガルアワ2026SS】

元日向坂46濱岸ひより、ノースリーブでヘルシー肌見せ クールな姿に「爆イケすぎ」「雰囲気違くてびっくり」の声【ガルアワ2026SS】