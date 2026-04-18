　4月13日～17日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄　　　　　市場　決算期　 修正前　 修正後　修正率　更新日
<6025> 日本ＰＣ　　　名Ｎ　 26/ 8　　　 45　　　 79　　75.6　 4/14
<1514> 住石ＨＤ　　　東Ｓ　 26/ 3　　 1600　　 2750　　71.9　 4/15
<3068> ＷＤＩ　　　　東Ｓ　 26/ 3　　　850　　 1365　　60.6　 4/16
<8141> 新光商　　　　東Ｐ　 26/ 3　　 1000　　 1500　　50.0　 4/13
<6325> タカキタ　　　東Ｓ　 26/ 3　　　252　　　376　　49.2　 4/16

<5575> グロービー　　東Ｇ　 26/ 5　　　330　　　435　　31.8　 4/14
<6140> 旭ダイヤ　　　東Ｐ　 26/ 3　　 2600　　 3387　　30.3　 4/16
<4885> 室町ケミカル　東Ｓ　 26/ 5　　　510　　　660　　29.4　 4/14
<7271> 安永　　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 1700　　 2150　　26.5　 4/17
<325A> テンシャル　　東Ｇ　 26/ 8　　 3007　　 3791　　26.1　 4/14

<3021> ＰＣＮＥＴ　　東Ｓ　 26/ 5　　 1000　　 1250　　25.0　 4/14
<5578> ＡＲアドバン　東Ｇ　 26/ 8　　　960　　 1194　　24.4　 4/13
<5574> ＡＢＥＪＡ　　東Ｇ　 26/ 8　　　498　　　614　　23.3　 4/14
<3297> 東武住販　　　東Ｓ　 26/ 5　　　380　　　450　　18.4　 4/14
<7928> 旭化学　　　　東Ｓ　 26/ 8　　　110　　　130　　18.2　 4/13

<7343> Ｂマインド　　東Ｇ　 26/ 3　　　567　　　665　　17.3　 4/15
<3905> データセク　　東Ｇ　 26/ 3　　 2972　　 3457　　16.3　 4/16
<6248> 横田製　　　　東Ｓ　 26/ 3　　　411　　　465　　13.1　 4/17
<6676> ＢＵＦ　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 9300　　10200　　 9.7　 4/13
<1887> 日本国土開発　東Ｐ　 26/ 5　　 5200　　 5600　　 7.7　 4/14

<9278> ブックオフＧ　東Ｐ　 26/ 5　　 4000　　 4300　　 7.5　 4/13
<5885> ジーデップ　　東Ｓ　 26/ 5　　　934　　 1000　　 7.1　 4/14
<1430> １ｓｔコーポ　東Ｓ　 26/ 5　　 2530　　 2700　　 6.7　 4/14
<7085> カーブスＨＤ　東Ｐ　 26/ 8　　 7250　　 7570　　 4.4　 4/13
<7818> トランザク　　東Ｐ　 26/ 8　　 6300　　 6450　　 2.4　 4/14

※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「名Ｎ」：名証ネクスト

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