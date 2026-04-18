今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (4/13～4/17 発表分)
4月13日～17日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<6025> 日本ＰＣ 名Ｎ 26/ 8 45 79 75.6 4/14
<1514> 住石ＨＤ 東Ｓ 26/ 3 1600 2750 71.9 4/15
<3068> ＷＤＩ 東Ｓ 26/ 3 850 1365 60.6 4/16
<8141> 新光商 東Ｐ 26/ 3 1000 1500 50.0 4/13
<6325> タカキタ 東Ｓ 26/ 3 252 376 49.2 4/16
<5575> グロービー 東Ｇ 26/ 5 330 435 31.8 4/14
<6140> 旭ダイヤ 東Ｐ 26/ 3 2600 3387 30.3 4/16
<4885> 室町ケミカル 東Ｓ 26/ 5 510 660 29.4 4/14
<7271> 安永 東Ｓ 26/ 3 1700 2150 26.5 4/17
<325A> テンシャル 東Ｇ 26/ 8 3007 3791 26.1 4/14
<3021> ＰＣＮＥＴ 東Ｓ 26/ 5 1000 1250 25.0 4/14
<5578> ＡＲアドバン 東Ｇ 26/ 8 960 1194 24.4 4/13
<5574> ＡＢＥＪＡ 東Ｇ 26/ 8 498 614 23.3 4/14
<3297> 東武住販 東Ｓ 26/ 5 380 450 18.4 4/14
<7928> 旭化学 東Ｓ 26/ 8 110 130 18.2 4/13
<7343> Ｂマインド 東Ｇ 26/ 3 567 665 17.3 4/15
<3905> データセク 東Ｇ 26/ 3 2972 3457 16.3 4/16
<6248> 横田製 東Ｓ 26/ 3 411 465 13.1 4/17
<6676> ＢＵＦ 東Ｓ 26/ 3 9300 10200 9.7 4/13
<1887> 日本国土開発 東Ｐ 26/ 5 5200 5600 7.7 4/14
<9278> ブックオフＧ 東Ｐ 26/ 5 4000 4300 7.5 4/13
<5885> ジーデップ 東Ｓ 26/ 5 934 1000 7.1 4/14
<1430> １ｓｔコーポ 東Ｓ 26/ 5 2530 2700 6.7 4/14
<7085> カーブスＨＤ 東Ｐ 26/ 8 7250 7570 4.4 4/13
<7818> トランザク 東Ｐ 26/ 8 6300 6450 2.4 4/14
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「名Ｎ」：名証ネクスト
株探ニュース
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<6025> 日本ＰＣ 名Ｎ 26/ 8 45 79 75.6 4/14
<1514> 住石ＨＤ 東Ｓ 26/ 3 1600 2750 71.9 4/15
<3068> ＷＤＩ 東Ｓ 26/ 3 850 1365 60.6 4/16
<8141> 新光商 東Ｐ 26/ 3 1000 1500 50.0 4/13
<6325> タカキタ 東Ｓ 26/ 3 252 376 49.2 4/16
<5575> グロービー 東Ｇ 26/ 5 330 435 31.8 4/14
<6140> 旭ダイヤ 東Ｐ 26/ 3 2600 3387 30.3 4/16
<4885> 室町ケミカル 東Ｓ 26/ 5 510 660 29.4 4/14
<7271> 安永 東Ｓ 26/ 3 1700 2150 26.5 4/17
<325A> テンシャル 東Ｇ 26/ 8 3007 3791 26.1 4/14
<3021> ＰＣＮＥＴ 東Ｓ 26/ 5 1000 1250 25.0 4/14
<5578> ＡＲアドバン 東Ｇ 26/ 8 960 1194 24.4 4/13
<5574> ＡＢＥＪＡ 東Ｇ 26/ 8 498 614 23.3 4/14
<3297> 東武住販 東Ｓ 26/ 5 380 450 18.4 4/14
<7928> 旭化学 東Ｓ 26/ 8 110 130 18.2 4/13
<7343> Ｂマインド 東Ｇ 26/ 3 567 665 17.3 4/15
<3905> データセク 東Ｇ 26/ 3 2972 3457 16.3 4/16
<6248> 横田製 東Ｓ 26/ 3 411 465 13.1 4/17
<6676> ＢＵＦ 東Ｓ 26/ 3 9300 10200 9.7 4/13
<1887> 日本国土開発 東Ｐ 26/ 5 5200 5600 7.7 4/14
<9278> ブックオフＧ 東Ｐ 26/ 5 4000 4300 7.5 4/13
<5885> ジーデップ 東Ｓ 26/ 5 934 1000 7.1 4/14
<1430> １ｓｔコーポ 東Ｓ 26/ 5 2530 2700 6.7 4/14
<7085> カーブスＨＤ 東Ｐ 26/ 8 7250 7570 4.4 4/13
<7818> トランザク 東Ｐ 26/ 8 6300 6450 2.4 4/14
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「名Ｎ」：名証ネクスト
株探ニュース