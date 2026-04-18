「ファーム・西地区、阪神４−７広島」（１８日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

阪神は守備の乱れも絡んで敗れた。先発・西勇輝投手（３５）は３回１０安打７失点（自責４）。初回から平川、岸本の１、２番コンビに粘られテンポをつかめず、打ち込まれた。打線では浜田太貴外野手（２５）が今季１号ソロ、キャム・ディベイニー内野手（２９）が３安打の固め打ちで意地を見せた。なお、ドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝はベンチ入りしたが、出場しなかった。

平田勝男２軍監督（６６）の一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−守備の乱れから落ち着かない試合展開。

「やっぱりベースカバーとかな、そういうところが遅れたりすると、ピッチャーの足を引っ張ってしまうよ」

−先発・西勇は珍しく打ち込まれた。

「（広島の）１、２番の粘りな、ちょっとそういうところの根気っていうか、今日は１、２番にやられたな」

−三回は西勇続投で、捕手を町田から栄枝に変えた。

「いや、栄枝も使わなきゃいけないし、今まで西（勇）と町田（のバッテリー）は良かったんだけど、今日は良くないっていう判断」

−２番手のマルティネスが４回無失点。

「おー、４イニングをよく投げてくれたよ。最近ここまで長いイニングを投げる機会あまりなかったんで、こういう第２先発じゃないけど、彼はそういうこともできるんでね」

−打つ方では浜田に今季１号が生まれた。

「ずっと（調子が）良くなかったけど、今日ね、久しぶりにスタメンに出て、張り切ってたよ」

−立石は出場しなかった。休養という意味合いも。

「休養じゃない、休養じゃないよ。今日はゲームに出なかったっちゅうだけ。まあ、ずっと出ずっぱりだったんでね」