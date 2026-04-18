『もうすでに暑い』人必見！【GU】2,000円以下の「狙い目トップス」

まだ夏本番は先なのに、暑さを感じるほどの日も出てきました。そんな日は、軽やかな服装で快適に過ごしたいところです。そこで今回は、2,000円以下でゲットできる【GU（ジーユー）】のトップスに注目。涼しげで、シルエットのきれいさや着まわし力も優秀なアイテムをご紹介します。

透け感ある素材で涼しく大人な着こなしに

【GU】「ループヤーンVネックT」\1,490（税込）

軽やかさと透け感が涼しげな、ループヤーン素材を使用したトップス。ゆるやかなシルエットながら上品さがあり、大人コーデにぴったり。自然な抜け感を作ってくれそうです。ベストとしてシャツにレイヤードするほか、暑い日はキャミソールやタンクトップに重ねた着こなしを楽しめます。前後2WAYで着られるから、コーデの幅も広がるかも。

さらっと着て即こなれる半袖シャツ

【GU】「テックショートシャツ（半袖）」\1,990（税込）

ショート丈で、ワイドパンツなどボリューミーなボトムスとも好バランスなシャツ。シンプルなので気温に合わせて、一枚で着たりレイヤードしたりとさまざまな着こなしを作れそう。裾のドロストを絞って丸みを付けられるのもポイントです。4月下旬発売予定。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M