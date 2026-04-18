BLUEGOATSが、現在開催中の＜東名阪ツアー『DAMN』＞のツアーファイナルとなる6月22日(月) 東京・代官山UNIT公演でバンドセットワンマンを開催することが決定した。

2026年も世間を騒がせつつ、ライブでも着実に成長を続けるBLUEGOATS。4月28日には1stフルアルバム『さらば青春の光』のリリースを控えている。

代官山UNITでのワンマンライブはグループ史上初。グループ史上最大キャパとなった東名阪ツアーのファイナルにも注目だ。チケットはTicketDiveにて発売中。

■1stアルバム『さらば青春の光』

2026年4月28日(火) 発売

形態数:1形態

価格: \2,250(税込)

品番: QARF-60368