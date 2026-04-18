BLUEGOATS、東名阪ツアーファイナルでバンドセットワンマン開催
BLUEGOATSが、現在開催中の＜東名阪ツアー『DAMN』＞のツアーファイナルとなる6月22日(月) 東京・代官山UNIT公演でバンドセットワンマンを開催することが決定した。
2026年も世間を騒がせつつ、ライブでも着実に成長を続けるBLUEGOATS。4月28日には1stフルアルバム『さらば青春の光』のリリースを控えている。
代官山UNITでのワンマンライブはグループ史上初。グループ史上最大キャパとなった東名阪ツアーのファイナルにも注目だ。チケットはTicketDiveにて発売中。
■＜BLUEGOATS 東名阪ツアー『DAMN』ツアーファイナル＞
2026年6月22日(月) 東京・代官山UNIT
OPEN/START 18:00/19:00
チケット 超VIP30,000円/VIP20,000円/一般3,000円/各+1D
https://ticketdive.com/event/BLUEGOATS_DAMN
■1stアルバム『さらば青春の光』
2026年4月28日(火) 発売
形態数:1形態
価格: \2,250(税込)
品番: QARF-60368
関連リンク
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