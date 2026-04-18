ヒコロヒー、1から韓国語勉強 “拍手カツアゲ”に謝罪
お笑いタレント・ヒコロヒーが18日、神奈川・ぴあアリーナMMで開催された「JJ50th Anniversary Fest 2026」とコラボした映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』（5月29日公開）スペシャルコラボステージにのMCを務めた。同作品にも出演しており、作品のために韓国語を勉強したことを明かした。
【集合ショット】観客の前に登場した映画『TOKYO BURST 犯罪都市』キャスト陣
今作は、ハリウッドスターのマ・ドンソクが製作・主演を務め、韓国で累計動員4000万人を突破しているシリーズ『犯罪都市』が日本オリジナルストーリーでユニバース化したもの。舞台は、さまざまな野望と欲望が渦巻く、“東アジアの魔都”である歌舞伎町。『犯罪都市』シリーズの魂を継承しつつも、日本オリジナル要素が加わったノンストップ・アクションエンターテインメントとなっている。
ヒコロヒーは、ルーキー刑事・相葉四郎（水上恒司）の先輩刑事である吉井みゆきを演じる。韓国語が話せるというインテリな一面がある役で、作品のために1から韓国語を勉強したという。「もちろん、サポートをすごくしっかりしてくださったんですけれども…」と謙虚な姿勢を見せた後、韓国語を披露。観客が拍手を送ると「拍手をカツアゲしてしまって大変申し訳ございません」と謝罪し、会場の笑いを誘った。
ステージには、水上恒司、上田竜也、福士蒼汰、長谷川慎、オム・ギジュン、井内悠陽、内田英治監督も登壇。
【集合ショット】観客の前に登場した映画『TOKYO BURST 犯罪都市』キャスト陣
今作は、ハリウッドスターのマ・ドンソクが製作・主演を務め、韓国で累計動員4000万人を突破しているシリーズ『犯罪都市』が日本オリジナルストーリーでユニバース化したもの。舞台は、さまざまな野望と欲望が渦巻く、“東アジアの魔都”である歌舞伎町。『犯罪都市』シリーズの魂を継承しつつも、日本オリジナル要素が加わったノンストップ・アクションエンターテインメントとなっている。
ステージには、水上恒司、上田竜也、福士蒼汰、長谷川慎、オム・ギジュン、井内悠陽、内田英治監督も登壇。