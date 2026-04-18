犬に危険な『観葉植物』5選

『葉』の美しさを楽しむ観葉植物。インテリアの一環としてお部屋に置くご家庭は多いですよね。しかし、中には犬と暮らす際に置いてはいけない観葉植物もあるため注意が必要です。

1.ポトス

育てやすいため昔から人気のポトスですが、犬と暮らすご家庭では置いてはいけない観葉植物です。ポトスにはシュウ酸カルシウムが含まれています。小さなガラスの破片に似ている結晶であり、刺さった部位に炎症を起こします。

ポトスのすべての部位にシュウ酸カルシウムは含まれているため、茎や葉から出る液体に触れただけでも皮膚炎を起こす可能性があります。飲み込んでしまうと最悪の場合、呼吸困難に陥ってしまうほど危険な観葉植物です。

2.アイビー

アイビーも丈夫で育てやすく、白と緑のコントラストが美しい観葉植物です。しかし、アイビーの葉と茎にはサポニンという毒が含まれており、誤食してしまうと嘔吐や下痢、口腔内の痛みなどを引き起こします。

また、誤って目に入ってしまうと涙が出たり痛みを伴うこともあるため、注意が必要です。

3.ドラセナ

ドラセナは別名「幸福の木」とも呼ばれる、縁起の良い観葉植物として古くから人気があります。ご家庭だけではなく、お店に置かれているのを目にしたことがある方も多いでしょう。

しかしドラセナには、アイビーと同じく有毒なサポニンが葉や茎に含まれています。誤って食べてしまうと中毒症状を引き起こす可能性が。大量に食べると命に関わることもある危険な観葉植物です。

4.アロエ

食用や火傷の治療としても用いられ、人間にとっては健康効果の高いアロエですが犬には危険な観葉植物です。アロエにはサポニン、バルバロインなどの有毒成分が含まれており、消化不良や下痢、嘔吐を引き起こします。

さらに、触れることで皮膚がかぶれる・腫れるといったアレルギー反応を示す場合もありますので注意しましょう。

5.サボテン

育てやすさもさることながら、見た目のユニークさで人気があるサボテン。大きさや種類もさまざまでインテリアの一環としても人気ですよね。しかし中には、弱い毒性を持つものがあり、大量に摂取すると嘔吐や下痢を引き起こす可能性があります。

また、トゲが鼻、口、目、皮膚に刺さるという物理的な危険もありますので、好奇心旺盛なわんこや子犬には注意が必要でしょう。

犬が「危険な観葉植物」を誤食したときに出る重篤な症状とは？

犬が「危険な観葉植物」を誤食した場合の症状は、植物の種類や摂取量によって大きく変わってきますが、嘔吐、下痢、口内の腫れ・痛み、食欲不振などの急性の中毒症状が現れます。

しかし、重症化すると呼吸困難、けいれん、肝不全や腎不全を起こし、最悪の場合は死に至るケースもあります。植物別に考えうる重篤な症状をお伝えしますので、参考にしてください。

ポトス…喉の腫れによる呼吸困難、腎不全 アイビー…激しい胃腸炎による脱水症状 ドラセナ…腎臓や肝臓へのダメージ、麻痺 アロエ…激しい嘔吐や下痢、腎炎 サボテン…激しい震えや意識障害

このように、観葉植物によって起こりうる重篤症状は異なります。「少しだから大丈夫」と考えることは個体差があるため危険です。中毒症状は誤食後すぐに現れる場合もあれば、数日後の場合もあります。

愛犬が誤食してしまった場合は、植物の一部を持参するか、写真に撮っておくと良いでしょう。少しでも異変を感じたらすぐにかかりつけ医を受診してください。

まとめ

インテリアとして身近な観葉植物ですが、犬にとって危険な種類も存在します。舐めたり飲み込むことで中毒症状が現れることも十分に考えられますし、重症化するリスクもゼロではありません。

今回は、主に家の中に置く観葉植物をご紹介しました。スズランやチューリップなど道端に咲く花も犬には有害とされています。身近にあるものでも毒性を持つ植物はたくさんありますので、十分に気を付けてくださいね。

(獣医師監修：寺脇寛子)