「思い出としても価値が高い」お土産が充実している“福島県の道の駅”ランキング1位がすごい！【2026年調査】
大型連休の足音が近づき、爽やかな風を感じながら遠方まで足を延ばしたくなる計画を立てるのも楽しい時期ですね。ドライブの休憩に立ち寄る先々では、この時期ならではの旬の味覚や、新生活の贈り物にも喜ばれる魅力的な品々が並んでいます。
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、お土産が充実していると思う「福島県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「「海産物のお土産がとても充実している印象があり、いわきらしさを感じやすいからです。干物や加工品、銘菓など品ぞろえが幅広く、見て回るだけでも楽しいと思います。食べ物系のお土産を探している人には特に選びやすく、県外の人にも喜ばれやすいと感じます」（20代女性／東京都）」
「「海鮮に特化した食べ物がたくさんあるから。干物のバリエーションが多い」（20代女性／福島県）」
「「観光施設としての知名度が高く、海産物や加工品など福島らしいお土産が豊富にそろっているイメージがあるからです。見た目にも分かりやすい名産品が多そうで、旅行の帰りに立ち寄ってまとめてお土産を選びやすい場所だと感じました」（30代男性／茨城県）」
▼回答者コメント
「「地元の特産品やお菓子がバランスよくそろっていて選びやすいためです」（40代女性／愛知県）」
「「猪苗代を選んだ理由は、福島の観光名所である猪苗代湖周辺の特産品や加工品が豊富で、訪れる観光客が手軽に地元の魅力を持ち帰ることができるためです。特に地元の果物や郷土料理を生かしたお土産が多く、旅行の思い出としても価値が高い道の駅だと感じます」（60代女性／東京都）」
「「道の駅の景色として磐梯山を一望できるロケーションがとても綺麗なことが有名で、お土産として、猪苗代の手打ちそばや、地元の銘菓・特産品が充実していて人気が高いイメージがあるから」（20代女性／京都府）」
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、お土産が充実していると思う「福島県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：いわき・ら・ら・ミュウ（いわき市）／37票「いわき・ら・ら・ミュウ」は、小名浜港に位置する海の駅。新鮮な海産物「常磐もの」がずらりと並ぶ魚市場に加え、干物や練り物、福島の名産品が豊富に揃います。潮風を感じながらショッピングや食事が楽しめる、観光には欠かせない人気スポットです。
▼回答者コメント
「「海産物のお土産がとても充実している印象があり、いわきらしさを感じやすいからです。干物や加工品、銘菓など品ぞろえが幅広く、見て回るだけでも楽しいと思います。食べ物系のお土産を探している人には特に選びやすく、県外の人にも喜ばれやすいと感じます」（20代女性／東京都）」
「「海鮮に特化した食べ物がたくさんあるから。干物のバリエーションが多い」（20代女性／福島県）」
「「観光施設としての知名度が高く、海産物や加工品など福島らしいお土産が豊富にそろっているイメージがあるからです。見た目にも分かりやすい名産品が多そうで、旅行の帰りに立ち寄ってまとめてお土産を選びやすい場所だと感じました」（30代男性／茨城県）」
1位：猪苗代（耶麻郡猪苗代町）／48票猪苗代磐梯道路のIC近くに位置し、磐梯山を望む絶好の立地にある「道の駅猪苗代」が1位に選ばれました。猪苗代産のそばや米、高原野菜、さらには地元の牧場でとれた乳製品など、福島の豊かな自然が育んだ名産品が目白押し。洗練された館内でゆっくりとお土産選びを楽しめます。
▼回答者コメント
「「地元の特産品やお菓子がバランスよくそろっていて選びやすいためです」（40代女性／愛知県）」
「「猪苗代を選んだ理由は、福島の観光名所である猪苗代湖周辺の特産品や加工品が豊富で、訪れる観光客が手軽に地元の魅力を持ち帰ることができるためです。特に地元の果物や郷土料理を生かしたお土産が多く、旅行の思い出としても価値が高い道の駅だと感じます」（60代女性／東京都）」
「「道の駅の景色として磐梯山を一望できるロケーションがとても綺麗なことが有名で、お土産として、猪苗代の手打ちそばや、地元の銘菓・特産品が充実していて人気が高いイメージがあるから」（20代女性／京都府）」
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)