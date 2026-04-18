元婚約者に捨てられたミロチさんが出会ったのは、天然記念物並みにピュアで真面目な10歳年下の夫だった！

【第1回】10歳年上の女性に見返りなく尽くしてくれる男性の正体とは

ふたりの行く手には山あり谷あり…。でも、ふたりなら乗り越えられない壁はない。Instagramで大人気のミロチさんが自身の経験を描くウェディングストーリーです！

婚姻届の提出へ！しかし受付職員に怪しまれ…「本当に入籍できた？」

婚姻届の提出にやってきたミロチさんとチロくん。提出をなんとか思い出に残したいと画策するミロチさんですが、受付前であれこれやりとりするふたりを職員は怪しんだ目で見つめていて…。結局、普通に「お願いします」と提出することに。

「受理しますね」とひと言だけで終わって、あまりのあっけなさに「本当に入籍した？」「苗字変わった？」と疑うミロチさん。「たった今夫婦になりました」と言うチロくんに、ミロチさんは「おめでとうは言われると思ってた」とどこか寂しそう。

そんな姿を見かねて、チロくんが耳元で「ご結婚おめでとうございます」とささやきます。その優しさに愛を感じ、思わず「好き…」と満面の笑顔になったミロチさんでした。

作／ミロチ