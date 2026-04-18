GENKING.“ドギャルと真逆”前髪ありスタイルに劇的イメチェン「お人形さんみたい」「一瞬誰かと」と話題
【モデルプレス＝2026/04/18】タレントのGENKING.が、4月16日に自身のInstagramを更新。イメチェンした動画を公開し、反響が寄せられている。
【写真】41歳タレント「一瞬誰かと」前髪ありスタイルの劇的イメチェン話題
GENKING.は「いつもの癖で急にイメチェンしたくなって」「駆け込み」と美容院を訪れたことを報告し、ヘアカット中の動画を公開した。「ドギャルすぎるのちょっと飽きてきたから真逆の方向いってみた」と顎のラインで揃えられていた前髪を眉下までカット。「ギャル推しのみんなごめん」「清楚目指したはずなんだけどぶりっ子すぎた説ある？w」と記している。
この投稿にファンからは「お人形さんみたい」「一瞬誰かと」「やばい可愛すぎる！」「サラサラストレート似合ってる」「どっちも好き」「お人形さんみたい」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】41歳タレント「一瞬誰かと」前髪ありスタイルの劇的イメチェン話題
◆GENKING.、前髪ありショット公開
GENKING.は「いつもの癖で急にイメチェンしたくなって」「駆け込み」と美容院を訪れたことを報告し、ヘアカット中の動画を公開した。「ドギャルすぎるのちょっと飽きてきたから真逆の方向いってみた」と顎のラインで揃えられていた前髪を眉下までカット。「ギャル推しのみんなごめん」「清楚目指したはずなんだけどぶりっ子すぎた説ある？w」と記している。
◆GENKING.の投稿が話題
この投稿にファンからは「お人形さんみたい」「一瞬誰かと」「やばい可愛すぎる！」「サラサラストレート似合ってる」「どっちも好き」「お人形さんみたい」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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