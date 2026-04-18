【金川紗耶】ふとした瞬間は無防備♡ 思わずキュンとしてしまう「沼らせ乙女の日常」
なぜか目で追ってしまう“沼らせ女子”ってどんな生活を送ってるの？そこで今回は、Ray㋲イチの愛され女子・金川紗耶が演じる「沼らせ乙女の日常」をお届けします。隙がなさそうに見えて、ふとした瞬間は無防備♡ そんな姿にあなたも思わず沼ってしまうかも...！
沼らせ乙女の日常
世界中のみんなが恋するあのコ。
どうしてか目で追ってしまう人がいる。派手じゃない、でもふとしたしぐさや姿が頭に残る。
なにを考えてどんな生活を送っているのか。近づきたくなるのに、全部は見せてくれない。余白ごと、いつのまにか沼る。
そんな沼らせ乙女の日常を、Ray㋲イチの愛され女子・金川紗耶が演じます。
たまに外で無防備に寝ちゃうこともあるんです
隙がなさそうに見えて、ふとした瞬間は無防備。
ベンチやテーブルに伏せて、ほんの少し眠ってしまう。
その横顔に、“守りたい”と思う人と、“こんな顔するんだ”とドキッとする人。
完璧じゃない、でも忘れられない…。
撮影／菊地史（impress+）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／あきやまひとみ モデル／金川紗耶（本誌専属）
金川紗耶
Ray編集部 編集長 山本八重