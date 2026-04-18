【金川紗耶】ふとした瞬間は無防備♡ 思わずキュンとしてしまう「沼らせ乙女の日常」

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なぜか目で追ってしまう“沼らせ女子”ってどんな生活を送ってるの？そこで今回は、Ray㋲イチの愛され女子・金川紗耶が演じる「沼らせ乙女の日常」をお届けします。隙がなさそうに見えて、ふとした瞬間は無防備♡ そんな姿にあなたも思わず沼ってしまうかも...！

沼らせ乙女の日常

世界中のみんなが恋するあのコ。

どうしてか目で追ってしまう人がいる。派手じゃない、でもふとしたしぐさや姿が頭に残る。

なにを考えてどんな生活を送っているのか。近づきたくなるのに、全部は見せてくれない。余白ごと、いつのまにか沼る。

そんな沼らせ乙女の日常を、Ray㋲イチの愛され女子・金川紗耶が演じます。

たまに外で無防備に寝ちゃうこともあるんです

隙がなさそうに見えて、ふとした瞬間は無防備。

ベンチやテーブルに伏せて、ほんの少し眠ってしまう。

その横顔に、“守りたい”と思う人と、“こんな顔するんだ”とドキッとする人。

完璧じゃない、でも忘れられない…。

ジャケット 参考商品／シスタージェーン（ザ・ウォール ショールーム） 

撮影／菊地史（impress+）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／あきやまひとみ モデル／金川紗耶（本誌専属）

金川紗耶

Ray編集部 編集長 山本八重

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