鈴鹿央士、『ガルアワ』メンノンモデル集合ステージでトップバッター トラッドデニムスタイル披露
俳優の鈴鹿央士が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMIMER』に登場した。
「MEN'S NON-NO」スペシャルステージにメンノンモデルとしてトップバッターを飾った。鈴鹿はインディゴデニムのジャケットに青いシャツとネクタイ、ニットベストをあわせた個性的なトラッドスタイルを披露。割れんばかりの歓声のなか、ランウェイ後半では、くしゃっとした笑顔で観客に手を振った。
MCとのトークで鈴鹿は「みんな、本当ににかっこよかったですしお客さんの反応もあたたかくて僕らも楽しむことができました」と感想を語った。
【全身ショット】インディゴデニムのジャケットで登場した鈴鹿央士
『GirlsAward」は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITHA BITE．ー“カワイイ”で終わらせない。」。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲスト MC を長浜広奈が務めた。
「MEN'S NON-NO」スペシャルステージにメンノンモデルとしてトップバッターを飾った。鈴鹿はインディゴデニムのジャケットに青いシャツとネクタイ、ニットベストをあわせた個性的なトラッドスタイルを披露。割れんばかりの歓声のなか、ランウェイ後半では、くしゃっとした笑顔で観客に手を振った。
【全身ショット】インディゴデニムのジャケットで登場した鈴鹿央士
『GirlsAward」は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITHA BITE．ー“カワイイ”で終わらせない。」。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲスト MC を長浜広奈が務めた。