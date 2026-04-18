【父は偉い！タオパンパ】亭主関白気取り夫よ、アプデしろ！今は令和だぞ？＜第10話＞#4コマ母道場
幼い頃、親を無条件に「すごい人」だと思っていた人もいるのではないでしょうか。大きくなったら自分も親のようになる。尊敬の念は目標に変わり、「自分の親」が人生の指針となる人もいるでしょう。ただ……その指針はあくまで「当時」のものだということを分かった上で……のお話ですが……。
第10話 バカすぎる【ユカの気持ち】
【編集部コメント】
ユカさん、ちゃんと説明してあげようと、マサトさんの思考に付き合ってあげようとしていて偉すぎです！ まあ、だんだん話すのが面倒くさくなってきて感情的になっている節は否めませんが……（苦笑）。「バカ」この言葉以外にマサトさんに贈る言葉が見つからなくなってしまいますよね。でも、マサトさんも負けません！ 大昔、父親一人で家族を養っていた頃の価値観と、今も一緒だと言い切るマサトさん。え？ どういうことですか？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
第10話 バカすぎる【ユカの気持ち】
【編集部コメント】
ユカさん、ちゃんと説明してあげようと、マサトさんの思考に付き合ってあげようとしていて偉すぎです！ まあ、だんだん話すのが面倒くさくなってきて感情的になっている節は否めませんが……（苦笑）。「バカ」この言葉以外にマサトさんに贈る言葉が見つからなくなってしまいますよね。でも、マサトさんも負けません！ 大昔、父親一人で家族を養っていた頃の価値観と、今も一緒だと言い切るマサトさん。え？ どういうことですか？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび