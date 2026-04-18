＜から揚げがおかずじゃない！？＞「おつまみだから他にも作れ」と言い張る夫。何を作る？
みなさんはどのように毎日の献立を決めていますか？ ママスタコミュニティにあるママからこんな投稿が届きました。
『から揚げのときっておかず何にしますか？』
調達した食材や家にあるストック品などと組み合わせて献立を決めるのは、ひと筋縄ではいかないもの。投稿者さんは献立を考えるのに苦労しているようです。他のママたちは「今日はから揚げを作ろう！」と決めたら、から揚げ以外にどのようなおかずを作っているのでしょう。
『千切りキャベツ、小鉢、味噌汁、ご飯でおしまい。小鉢は切り干し大根やひじきの煮物、きんぴらなど』
『ポテトサラダとトマトと味噌汁』
『ほうれん草のおひたしとか。食物繊維の多いキノコとか。舞茸焼いたの好きだわ。汁物はそのときの気分で』
『春夏は生野菜サラダ。秋冬はポトフ』
から揚げにあいそうなおかずがズラリ。子どもや旦那さんのテンションも上がりそうです！ ただ今回の問題、「副菜」の話ではなかったようで……？
旦那の主張「から揚げはおかずじゃない」ええ！？
『から揚げがおかずでしょ、変な聞き方するね』
そもそも「から揚げがおかずじゃないの？」と思ったママもいます。話を進めていくうちに、投稿者さんがから揚げと一緒に作るおかずを知りたい理由がわかってきました。
『から揚げ作ったら「おかずがねぇ」と言われまして。副菜はおつまみだと言い張るんです』
なんと！ から揚げはメインのおかずとして十分通用しそうなのに、投稿者さんの旦那さんには通用しないのだそうです。
旦那よ…イヤなら食べなくていいんだけど？
『うち私以外男だけど、おかずで文句言われたことないし、子どもたちも文句言ったことない。から揚げは立派なおかずだよ』
『から揚げがおかずじゃないなら、ご飯をおかずにしてやれ！』
『単なる旦那さんのわがままだよね。副菜もから揚げもおかずです。それでお酒飲みたいなら勝手に飲めばいい。もう作るのやめたら？ 私なら二度と作らない』
『文句があるなら食うなを実践していいと思う』
コメントからは、「せっかく作ったのに文句を言うなんて！」と思う気持ちが伝わってきますね。「イヤなら食べなくてもいい」という姿勢を貫ければ、投稿者さんもラクでしょう。しかし投稿者さんには旦那さんを目の前に、そうは言えない現状があるのかもしれません。
うちの旦那も「から揚げはおかずじゃない」派。他にも作る
『うちの旦那は「から揚げはおかずじゃない」と言う人なので、から揚げ作るときは野菜炒めか魚焼く。あとはサラダ』
投稿者さんの旦那さん以外にも、から揚げはおつまみの感覚と考える男性が！ 投稿者さんの旦那さんが「から揚げはおつまみ」と言い張るなら、こちらのママのようにメインになりうるおかずを一緒に作るのも手かもしれません。ただおかずの品数が増えるので、投稿者さんの負担が増えるのも事実。から揚げを作る前の日などに作り置きの副菜を用意したり、冷凍食品や惣菜などに頼ったりしてもよさそうです。
手間は倍増！旦那さんにも手伝わせよう
子育てや仕事で忙しい日々を送っているママたちが、食材の買い物から料理をするまでの一連の流れをこなすのはひと苦労。投稿者さんが旦那さんの思いに寄り添うだけでなく、投稿者さん自身の苦労を旦那さんに知ってもらい、手伝ってもらってもいいのではないでしょうか。いきなり料理を手伝ってもらうのは、ハードルが高い場合もあるでしょう。そんなときは、旦那さんに食材の買い出しに付き合ってもらうところからはじめてみるのはいかがでしょうか。