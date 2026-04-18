この二輪車をご存じでしょうか？

【写真を見る】【ランバイク】日本一の小学生「7歳で引退を決意」なぜ？小野颯大くんが最後のレースに挑む【岡山】

「ランバイク」と呼ばれる、子ども用の二輪車、ブレーキやペダルがないのが何よりの特徴です。一般的には自転車に乗る前段階の「練習用」として使うものなのですが、一方で、競技としてレースも開催されていて、何と倉敷市には向かうところ敵なしの小学1年生の選手がいます。

日本一のランバイク選手が倉敷に

日本一のランバイク選手、小野颯大くんです。しかしその颯大くん、7歳にして引退を決意、最後のレースに臨むことになりました。颯大くんの強さの秘訣、そしてなぜ引退するのか、密着しました。

一斉にコースへ駆け出す子どもたち。

巧みにコーナーを曲がっていきます。漕いでいるのは小さな自転車、ではなく足で地面を蹴って進む「ランバイク」です。

中でも、ひと際速いスピードで駆け抜けていくのは、倉敷市在住の小学1年生小野颯大くん。全力疾走で、他の選手を引き離していきます。

──ランバイクどんなところが楽しい？

（小野颯大くん）

「くねくねするところ。くねくねするのが好きなの」

ランバイクは、ペダルやブレーキがない子ども用の二輪車で、またの名を「トレーニングバイク」。

「自転車デビュー」前に、体幹・バランス感覚などが鍛えられるとして、人気を集めています。そのランバイク、競技にもなっていて、何と2歳から出場できる大会も。競技人口は国内で2万人を超えているといいます。

ダントツ1位で優勝

こちらは、今年1月の全日本選手権、颯大くんは、約250mのコースで独走状態。

（実況）

「なんという速さ」

このまま最後まで走り切り、ダントツの1位で優勝。見事、日本一に輝きました。

颯大くんの武器は、スピードだけではありません。特に優れているのはこまかく重心を移動するテクニックです。最小限の減速で曲がることができるコーナリング技術をレースで如何なく発揮しているのです。

「こういう感じでここに足をのせて（倒す）」



──怖くない？

（小野颯大くん）

「最初は怖かった。コントロールすれば怖くない」

（母親 奈々恵さん）

「颯ちゃんすぐ、すぐ、すぐ。上がっていくよ」

攻めるタイミングなどをアドバイスするのは、母の奈々恵さんと父の惇弘さん。夢中になる颯大くんの傍らで競技について一緒に勉強してきました。

（母親 奈々恵さん）

「技術的なことは、私たちは本当分からないし、何も強いことは言えないんですけど、抜かし方とか蹴るところだったりとか伝えるようにしています」

ランバイクを始めたのはいつ？

颯大くんがランバイクを始めたのは、1歳6か月の時。自転車に乗る練習のためでした。

母の奈々恵さんがランバイクの大会があることを知り、出場させてみると、そこから颯大くんはのめりこんでいきました。

2歳クラスの大会で初めて優勝を経験。3歳で倉敷市内のチームに入ると、さらにスピード・技術に磨きがかかり、数々の大会で頂点に立ちました。

向かうところ敵なしの颯大くん。レースはこの先7・8才クラス、さらには年齢制限のないクラスもありますが・・・実はある理由で颯大くんは7歳で引退することを決めました。次が最後のレースです。

（颯大くん）

「レースには出られない。ちょっとさみしい」

なぜ引退？

大会が近づく中、夜も練習に励みます。約1時間半、入念なスタート練習、さらには他の選手とコースを走るなどして実戦感覚を磨きます。レースは颯大くんが自ら作戦を考えて臨みます。

（颯太くん）

「頭の中で考えて抜かす。1位の時は、ずっとイン（内側）とか締めて、頑張ってる」



──疲れていないの？

「めっちゃ疲れた」



最後の大会へ向け充実した表情を見せる颯大くん。ちなみに、引退を決意した理由は・・・。

（颯大くん）

「サッカー。憧れの選手がいるから」



──憧れの選手は誰？

「クリスティアーノ・ロナウド」「フリーキックでもゴールできるような強いロナウドみたいなサッカー選手になりたい。ワールドカップで優勝したい」

未練はない

颯大くん、頂点を極めたランバイクに未練はないようです。次なる頂点をしっかりと描いていました。

（母親）

「この経験を自信に変えて、何をやるにしても自信をもってやってもらえたらなと思います」

（父親）

「何をするにしてもそういう成功体験ていうので、積み重ねたことはすごく大事だよっていうのは伝わってくれればいいかなっていう風に。本人が楽しむのが僕が一番だと思っているから」「ね！」「ね！」

「1位を獲ることをがんばりたい」

この日、颯大くんのためにチームがサプライズで壮行会を開いてくれました。

（チームメイト）

「一緒に走ってくれてありがとう。颯大がいたから頑張れたよ」

「ありがとう」



──どう？応援のメッセージもらって

（颯太くん）

「うれしい」

たくさんのエールをもらった颯大くん、最後のレースに向けて気持ちを新たにしていました。

（颯太くん）

「1位を取ることを頑張りたい。出し切る全部、最後のレースだから」

有終の美を飾って次のステージへ。チームの応援も背に、颯大くんは19日、愛知県で開かれる大会に中四国代表として挑みます。