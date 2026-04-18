「調子と重要性を取り戻した」冷遇されていた日本代表戦士の評価が急上昇→ライバルMFに放出の可能性「脇に追いやられた」

「調子と重要性を取り戻した」冷遇されていた日本代表戦士の評価が急上昇→ライバルMFに放出の可能性「脇に追いやられた」