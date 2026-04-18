子猫ちゃんの無邪気な行動に、癒やされる人が続出しています。話題の動画の再生回数は11万回を超え「元気いっぱいですね！」「どんだけ可愛いんだよ、嫉妬します(笑)」「なんて可愛い猛獣なんだ…」といったコメントが集まっています。

【動画：保護子猫と遊んだ結果→夢中で手にじゃれついて…反則級に『尊い光景』】

遊び盛りのやんちゃな子猫

YouTubeアカウント「猫とネコ」に投稿されたのは、子猫がじゃれる可愛い姿です。投稿者さんのそばにいる子猫の「タロ」ちゃん。遊び盛りなタロちゃんは、投稿者さんの手が気になって仕方ないようです。飛びついて捕まえようとして転んでしまっても、何度も果敢に飛びかかっていたといいます。

仰向けになったまま、投稿者さんの手を後ろ足で得意げにケリケリもしていたそうです。母猫やきょうだい猫と遊んでいるつもりなのかもしれません。ただ、遊んで満足すると、投稿者さんの体を飛び越えて去って行ってしまったのだとか。猫らしい気まぐれな一面も、見ていて飽きない可愛らしさですね。

絶体絶命のピンチから家族の一員へ

タロちゃんは、カラスに囲まれていたところを投稿者さんに発見・保護されて家族になったそうです。先住猫のジンくんとの対面では「シャー！」と威嚇され、タロちゃんはビックリしていたといいます。

ママになり、貫禄たっぷりに成長した現在

その後、タロちゃんはジンくんとの間に子猫を出産し、立派なママ猫になったのだそう。現在は、まんまるで可愛さと貫禄も備えた猫ちゃんに成長したといいます。今も投稿者さんに甘えるため近くでスタンバイしているとのこと。母になっても甘えん坊な姿が微笑ましいタロちゃんでした。

動画には「満足したあとの切り替えはや！後ろ足だけで立ってるのかわゆす」「なんだろな、この子は特別にカワイイな」「あまりの可愛さに悶絶してしまう(笑)」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「猫とネコ」では、タロちゃん、ジンくんの家族の日常が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「猫とネコ」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。