猫が「不安な気持ち」になっているときのサイン5選

1.耳が横に寝ている

猫の耳が横にピタッと倒れ、まるでイカの形のように見える状態は、強い警戒や不安を感じている証拠です。

これは、周囲の音をより敏感に拾おうとしたり、敵と戦う際に耳を傷つけられないように守ったりするための本能的な動きです。

この状態のときは、無理に近づくとパニックを起こしたり、身を守るために攻撃してきたりすることもあります。「今は怖いんだな」と理解して、少し距離を置いて見守ってあげるようにしましょう。

2.しっぽを足の間に巻き込む

しっぽは猫の感情が最も現れやすい場所のひとつです。しっぽを体の下に丸め込んだり、後ろ足の間に挟んだりしているときは、自分を小さく見せて恐怖に耐えているサインです。

これは、急所であるお腹を守るポーズでもあり、非常に強い不安を感じているときに見られます。

また、しっぽを激しく左右にパタパタと打ち付けているときも、イライラや不安が混ざった状態ですので、猫の心は穏やかではないと判断してよいでしょう。

3.いつもより低い声で鳴き続ける

普段の甘えるような高い声ではなく、低く唸るような声や、どこか遠くに呼びかけるような不安げな声で鳴き続けることがあります。これは「何かがおかしい」「怖いよ」と周囲に訴えかけている状態です。

特に夜中や引っ越し直後などに、家の中を歩き回りながら大きな声で鳴く場合は、自分の居場所に自信が持てず不安を感じています。

優しく声をかけて安心させるか、お気に入りのおもちゃなどで気を引いてあげると落ち着く場合があります。

4.過剰に体をなめる

猫が体をなめるのは清潔に保つためだけではありません。体をなめることで脳から安心させる物質が出て、自分の気持ちを落ち着かせる効果があります。

しかし、不安が強すぎると同じ場所を何度も執拗になめ続けてしまい、毛が抜けたり皮膚が赤くなってしまうこともあります。

これは「転位行動」と呼ばれ、心の葛藤をなめることで解消しようとしている状態です。毛づくろいの時間が異常に長いと感じたら、ストレスの原因がないか探してみましょう。

5.物陰に隠れて出てこない

猫は不安を感じると、暗くて狭い場所に身を隠す習性があります。ベッドの下や家具の隙間、クローゼットの奥などに閉じこもって、呼んでも出てこないときは、そこを「安全地帯」として自分の身を守っている状態です。

無理に引きずり出そうとすると、さらに恐怖心を植え付けてしまうことになります。フードや水を近くに置いて、猫が自分から「もう大丈夫だ」と思って出てくるまで、静かに待ってあげることが一番の解決策になります。

なぜ不安になるの？考えられる主な原因

環境の変化

猫は自分の縄張りを大切にする動物なので、環境が変わることをとても嫌います。引っ越しはもちろん、部屋の模様替えや新しい家具の導入だけでも、自分の知っている匂いが消えてしまうため不安になります。

また、新しい家族が増えたり、別のペットを迎えたりすることも大きなストレスです。自分の居場所が奪われるのではないか、誰が味方なのかという混乱が不安につながります。

変化が必要なときは、少しずつ時間をかけて慣れさせることが重要です。

大きな音

聴覚が非常に発達している猫にとって、人間には平気な音でも耐え難い騒音に感じることがあります。

突然鳴り響く雷や花火の音、近所の工事の音、さらには掃除機のモーター音などは、猫にとって「得体の知れない敵」が襲ってきたかのような恐怖を与えます。

音が止んだ後もしばらく心臓がドキドキし、警戒心が解けないことも珍しくありません。大きな音がすることがあらかじめわかっている場合は、あらかじめ逃げ場を作ってあげましょう。

飼い主との関係

猫は自由気ままに見えますが、実は飼い主とのコミュニケーションの取り方に敏感です。急に留守番の時間が長くなったり、逆に構われすぎて一人で休む時間がなくなったりすると、心のバランスを崩してしまうことがあります。

特に、猫が寝ているときに無理やり起こして抱っこしたり、しつこく触り続けたりすることは、安心できる場所を奪うことになり、強い不安を抱かせる原因になります。

適切な距離感を保ち、猫のペースを尊重することが信頼関係の構築に繋がるでしょう。

体調不良

精神的な理由だけでなく、体に痛みや違和感があるときも、猫は不安を感じて元気がなくなります。

どこかが痛いと、外敵に襲われたときに逃げられないという本能的な恐怖が生まれるため、非常に過敏になります。以前は触らせてくれた場所を触ると怒る、あまり動かなくなったなどの変化があれば、病気が隠れているかもしれません。

不安そうな行動が、実は体からのSOSサインであることも多いので、日頃から健康チェックを欠かさないようにしましょう。

愛猫を落ち着かせるためのポイント

猫が不安そうにしているとき、飼い主がまず意識すべきなのは「落ち着いた雰囲気」を作ることです。飼い主が慌てて大きな声を出すと、猫はさらにパニックになってしまいます。

まずは「そっとしておく」ことが基本です。猫が隠れているなら、無理に抱き上げず、そこが安全であることを教えてあげましょう。

次に、「静かな環境作り」です。騒音を遮断し、照明を少し落として、リラックスできる空間を整えます。

最後に、「においで安心させる」工夫をしましょう。飼い主の匂いがついた服をそばに置いたり、フェロモンを含んだ製品を使ったりすると、猫の気持ちが和らぎやすくなります。

まとめ

猫の不安サインに気づいたら、まずは原因を取り除き、安心できる場所を作ってあげてください。

数日で落ち着くなら心配ありませんが、ご飯を食べない、トイレを失敗してしまう、何日も隠れたままといった状態が続く場合は、病気や強い心の病の可能性があります。

その場合は迷わず獣医師に相談して、プロのアドバイスをもらうようにしてくださいね。

(獣医師監修：葛野宗)